HLV Kim Sang-sik phát hiện lợi thế bất ngờ của U23 Việt Nam

(VTC News) -

"Hôm nay trận đấu diễn ra trong thời tiết nóng nhưng chúng tôi có kết quả tốt. Tôi hài lòng với kết quả trận đấu hôm nay", huấn luyện viên Kim Sang-sik nói sau trận U23 Việt Nam thắng U23 Bangladesh tối 3/9.

Nhà cầm quân người Hàn Quốc nhân mạnh đến ảnh hưởng của yếu tố thời tiết đến các đội bóng, không chỉ trong trận đấu này. Huấn luyện viên Kim Sang-sik nhận ra cả 2 đội bóng còn lại trong bảng là U23 Yemen và U23 Singapore cũng gặp vấn đề tương tự.

U23 Việt Nam 2-0 U23 Bangladesh.

"Tôi có mặt theo dõi 2 đội (U23 Yemen và U23 Singapore) thi đấu. Điều quan trọng nhất là thể lực. Nhiệt độ nóng ảnh hưởng nhiều đến cầu thủ trên sân, nhất là những người thi đấu 90 phút. Trình độ 4 đội tương đương nhau nên chúng tôi phải chuẩn bị kỹ lưỡng nhất", huấn luyện viên Kim Sang-sik nói.

Về yếu tố thời tiết, đương nhiên U23 Việt Nam có lợi thế nhất do đã quen với điều kiện khí hậu ở sân nhà. Thời tiết khu vực phía Bắc gần đây cũng không phải nắng nóng cực đoan hay mưa bão, không có sự thay đổi đột ngột. Do đó, thầy trò huấn luyện viên Kim Sang-sik có thể thích nghi tốt hơn các đối thủ.

Đánh giá về trận đấu với U23 Bangladesh, nhà cầm quân người Hàn Quốc hài lòng về kết quả nhưng lại chưa hài lòng về tổng thể. Ông Kim cho rằng U23 Việt Nam có thể cải thiện để khắc phục được ở trận sau, lần lượt gặp U23 Yemen và U23 Singapore.

Huấn luyện viên Kim Sang-sik

"U23 Việt Nam tạo ra nhiều cơ hội nhưng không gặp may. Trong hiệp 2, đối thủ chơi tốt, thủ môn cứu thua hay", HLV trưởng của U23 Việt Nam nhận xét.

Khi được hỏi về màn trình diễn của một số cầu thủ, HLV Kim Sang-sik đều dành lời khen: "Lê Viktor thể hiện tốt, tuân thủ đấu pháp. Chúc mừng cậu ấy ghi bàn hôm nay. Thanh Nhàn mới là trận đầu tiên trở lại sau chấn thương, rất ấn tưởng. Cậu ấy di chuyển thông minh và tôi hy vọng 2 trận còn lại sẽ thể hiện tốt hơn. Về Xuiaan Bắc, thể lực tốt, chạy khá nhiều nhưng cần cải thiện về đường chuyền và các di chuyển trên sân".

