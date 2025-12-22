HLV Kim Sang-sik gọi tiền đạo vô địch AFF Cup kết hợp dàn sao HCV SEA Games

(VTC News) -

Theo nguồn tin của Báo Điện tử VTC News, huấn luyện viên Kim Sang-sik quyết định triệu tập bổ sung tiền đạo Bùi Vĩ Hào và hậu vệ Lê Văn Hà lên đội U23 Việt Nam nhằm chuẩn bị cho vòng chung kết U23 châu Á 2026. Hai cầu thủ này sẽ kết hợp với lực lượng nòng cốt vừa giành huy chương vàng SEA Games 33 để hướng tới giải châu lục.

Bùi Vĩ Hào đang thi đấu ở vị trí tiền đạo cho câu lạc bộ Becamex TP.HCM. Anh thường xuyên ra sân cho đội tuyển Việt Nam ở AFF Cup 2026, đóng góp vào chức vô địch của đội tuyển Việt Nam. Sau khi bình phục chấn thương, Bùi Vĩ Hào được huấn luyện viên Kim Sang-sik gọi lên U22 Việt Nam nhưng bị loại khỏi danh sách vào giờ chót.

Bùi Vĩ Hào được triệu tập lên U23 Việt Nam.

Trong khi đó, trung vệ Lê Văn Hà là tài năng trẻ của Hà Nội FC. Cầu thủ này sở hữu thể hình đẹp, kĩ năng chơi bóng ấn tượng nhưng chưa thể hiện được nhiều trong các đợt tập trung trước đây. Ông Kim quyết định trao thêm cơ hội cho cầu thủ này chứng minh năng lực.

Tại vòng chung kết U23 châu Á 2026, U23 Việt Nam nằm ở bảng A cùng các đội Ả Rập Xê Út, Jordan và Kyrgyzstan. Khuất Văn Khang và đồng đội thi đấu trận đầu tiên vào ngày 6/1.

Trước khi tham dự vòng chung kết U23 châu Á 2026, U23 Việt Nam có chuyến tập huấn tại Qatar. Thầy trò huấn luyện viên Kim Sang-sik dự kiến lên đường vào ngày 26/12. Tại Qatar, U23 Việt Nam thi đấu giao hữu với U23 Syria trước khi di chuyển sang Ả Rập Xê Út vào ngày 1/1/2026.

Ở thời điểm này, U23 Việt Nam mới chốt danh sách cuối cùng và mọi điều chỉnh nhân sự có thể xuất hiện trong những ngày tới. HLV Kim Sang-sik vẫn còn trong tay một số cầu thủ trẻ có thể sử dụng ở cấp độ châu lục.

Sau khi giành huy chương vàng bóng đá nam SEA Games 33, U22 Việt Nam (sắp đổi thành U23) nhận được nhiều sự kỳ vọng của người hâm mộ. Đây cũng là vòng chung kết giải đấu cấp châu lục đầu tiên mà ông Kim Sang-sik tham dự trên cương vị huấn luyện viên trưởng đội tuyển quốc gia/U23 Việt Nam.