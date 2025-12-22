Trực tiếp phỏng vấn HLV Kim Sang-sik: Hé lộ 'ma thuật' giúp U22 Việt Nam vô địch

"Chúng tôi và các cầu thủ rất khó khăn để đạt được 3 danh hiệu vừa qua. Đây là một năm tôi không thể nào quên trong sự nghiệp của mình. Tôi xin cảm ơn một lần nữa" .

Mở đầu cuộc họp báo, ông Kim Sang-sik chia sẻ cảm xúc về thành tích đạt được vừa qua. "Tôi và các cầu thủ đã hứa với nhau sẽ chiến đấu với tinh thần trách nhiệm, chiến đấu vì bản thân và Tổ quốc. Tôi rất tự hào khi các cầu thủ đã đạt được thành tích này. Tôi xin chân thành cảm ơn người hâm mộ đã luôn ủng hộ đội tuyển".

Ông Kim Sang-sik: Một năm không thể quên trong sự nghiệp

HLV Kim Sang-sik lập kỷ lục với bóng đá Việt Nam

Sáng 22/12, huấn luyện viên Kim Sang-sik trả lời phỏng vấn Báo Điện tử VTC News về hành trình giành huy chương vàng bóng đá nam SEA Games 33 của U22 Việt Nam. Trong đó, điểm nhấn đặc biệt mang đậm dấu ấn của nhà cầm quân người Hàn Quốc là màn ngược dòng ngoạn mục ở chung kết gặp U22 Thái Lan.

Huấn luyện viên Kim Sang-sik giành 3 danh hiệu Đông Nam Á trong năm 2025.

Huy chương vàng SEA Games 33 giúp huấn luyện viên Kim Sang-sik thiết lập kỷ lục, xứng đáng đi vào lịch sử bóng đá Việt Nam. Chưa từng có huấn luyện viên nào, kể cả người thành công nhất là ông Park Hang-seo, đạt được thành tích như vậy.

Cụ thể, tính cả danh hiệu SEA Games 33 vừa giành được tối qua (18/12), huấn luyện viên Kim Sang-sik có tổng cộng 3 chức vô địch cùng các đội tuyển Việt Nam. Đáng chú ý, nhà cầm quân người Hàn Quốc đạt được cả 3 danh hiệu này chỉ trong vòng một năm.

Như vậy, trong vòng 347 ngày, huấn luyện viên Kim Sang-sik giành 3 danh hiệu, đều là những chiến thắng ngay trên sân của đối thủ. Hiệu suất vô địch các giải đấu cúp của nhà cầm quân người Hàn Quốc là 100%.

Thậm chí, nếu tính cả việc đứng đầu vòng loại các giải châu Á là thành tích, tỷ lệ của hoàn thành tối đa KPI của ông Kim Sang-sik vẫn không thay đổi. U23 Việt Nam đứng đầu bảng vòng loại U23 châu Á và giành quyền tham dự vòng chung kết (diễn ra vào tháng 1/2026).

Chi tiết thú vị sau chức vô địch của U22 Việt Nam tại SEA Games 33 là ông Kim Sang-sik không được nhận huy chương vàng. Ban tổ chức chỉ thông báo điều này sau khi trận chung kết kết thúc.

Đây là điều rất mới ở môn bóng đá nam của SEA Games. Ở các kỳ đại hội trước đây, bóng đá và một số môn tập thể thường có quy định riêng, cho phép các thành viên khác ngoài lực lượng vận động viên thi đấu được nhận huy chương.

HLV Kim Sang-sik và học trò về nước hôm 19/12. U22 Việt Nam chỉ có 3 ngày nghỉ trước khi tập trung trở lại để chuẩn bị cho vòng chung kết U23 châu Á 2026 tại Ả Rập Xê Út. Đây là cột mốc quan trọng của nhà cầm quân người Hàn Quốc - giải đấu châu lục đầu tiên sau khi chinh phục đủ các danh hiệu Đông Nam Á.