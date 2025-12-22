HLV Kim Sang-sik: 'Vợ tôi tắt tivi khi U22 Việt Nam bị dẫn 0-2'

(VTC News) -

"Sau khi hiệp 1 thua 0-2 vợ tôi đã tắt TV, cũng không biết nó còn nguyên vẹn không",huấn luyện viên Kim Sang-sik trả lời phỏng vấnsáng 22/12 tại Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF). Khi U22 Thái Lan ghi liên tiếp 2 bàn, có lẽ không nhiều cổ động viên Việt Nam tin vào khả năng lật ngược tình thế. Chính huấn luyện viên Kim Sang-sik khi trả lời báo Hàn Quốc cũng thừa nhận rằng ông "chỉ muốn tìm một cái lỗ để chui xuống".

U22 Việt Nam không thủng lưới thêm trong hiệp một. Đó là điều kiện quan trọng để các học trò của huấn luyện viên Kim Sang-sik lật ngược tình thế. Trong giờ nghỉ giữa 2 hiệp, việc quan trọng nhất của nhà cầm quân người Hàn Quốc là xốc lại tinh thần cho các cầu thủ.

Huấn luyện viên Kim Sang-sik trả lời phỏng vấn sáng 22/12.

"Trong hiệp 1, các thủ gặp một chút căng thẳng, chưa làm đúng với kế hoạch đề ra và gặp nhiều khó khăn. Hết hiệp 1, khi vào phòng thay đồ, tôi nhắc nhở cầu thủ đừng bỏ cuộc. Với một số cầu thủ, đây là kỳ SEA Games cuối cùng nên đừng để phải hối hận.

Mọi người có đủ năng lực để chứng minh khả năng của mình. Tôi đã khích lệ cầu thủ, dù thua 0-2 nhưng nếu thi đấu đúng với mục tiêu đặt ra thì chúng ta có thể lật lại được và giành chiến thắng. Tôi cũng nhắc thêm rằng hồi đầu năm các anh đã giành cúp ở đây, thì bây giờ các em cũng phải làm được điều đó", ông Kim kể lại.

Màn ngược dòng không tưởng trong trận chung kết của U22 Việt Nam được người hâm mộ gọi là "ma thuật hắc ám", hay "phép màu". HLV Kim Sang-sik gọi đây là kỳ tích, nhưng không phải tự nhiên có được mà là do sự nỗ lực của các cầu thủ.

"Trong thể thao hay bóng đá, đó không phải là việc thường xuyên xảy ra. Tôi xem kỳ tích lần này là nỗ lực của cầu thủ. Tôi nghĩ đó là ma thuật. Tôi rất vui với những điều này, và mong muốn tạo ra thêm nhiều thành tích", huấn luyện viên trưởng của U22 Việt Nam nói.

U22 Việt Nam giành huy chương vàng SEA Games 33 sau trận chung kết kịch tính.

Mong cầu thủ Việt Nam xuất ngoại, phải đặt mục tiêu World Cup

Trong vòng một năm, huấn luyện viên Kim Sang-sik cùng các học trò giành 3 danh hiệu vô địch Đông Nam Á ở cấp độ đội tuyển quốc gia và đội trẻ. Tuy nhiên, nhà cầm quân người Hàn Quốc nhấn mạnh rằng ông và các học trò không tự mãn với thành tích này mà luôn phải hướng tới những mục tiêu cao hơn, như đấu trường châu Á hay World Cup.

"Tôi nghĩ chúng ta phải đặt ra những mục tiêu xa hơn như World Cup để cố gắng. Việc nhập tịch tại Đông Nam Á đang rất nhiều, còn Việt Nam sẽ luôn cố gắng nuôi dưỡng, đào tạo cầu thủ, những tài năng tốt để cống hiến cho đội tuyển quốc gia.

Với tư cách là huấn luyện viên trưởng, tôi sẽ chỉ bảo cầu thủ, giúp đỡ bóng đá Việt Nam hết sức mình. Hiện tại, các cầu thủ đang thi đấu tại V.League mà chưa có ai xuất ngoại. Tôi cũng mong họ có thể xuất ngoại để phát triển bản thân", vị huấn luyện viên 49 tuổi cho biết.

Ông Kim Sang-sik cho rằng các cầu thủ sau khi vô địch Đông Nam Á và SEA Games vẫn cần phát triển hơn nữa, khắc phục những thiếu sót.

"Năng lực cá nhân của cầu thủ là yếu tố quyết định trận đấu. Nếu ra chiến trường, cầm súng còn chưa bắn trúng mục tiêu thì không thể nói trước được kết quả", HLV Kim Sang-sik chia sẻ.

"Kể cả U23 hay đội tuyển quốc gia, chúng tôi sẽ cải thiện cho cầu thủ ở khâu dứt điểm, các tình huống cuối cùng. Với đội của chúng tôi, sau khi vào hiệp 2, sự kiên trì, kiên nhẫn trong lối chơi, thi đấu gắn kết cao thì đạt được kết quả tốt như giải SEA Games 33 vừa qua".