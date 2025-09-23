Trực tiếp: Siêu bão Ragasa mạnh nhất năm tiến sát Trung Quốc

Toàn bộ mạng lưới tàu điện ngầm tại thành phố Thâm Quyến, miền Nam Trung Quốc sẽ tạm dừng hoạt động bắt đầu từ tối 23/9, với chuyến tàu cuối cùng của mỗi tuyến khởi hành từ ga đầu tiên và ga cuối cùng lúc 18h. "Tàu điện ngầm Thâm Quyến sẽ tăng công suất tối đa cho tất cả các tuyến trong toàn mạng lưới, bắt đầu từ 12h trưa nay. Người dân và hành khách được yêu cầu lên kế hoạch di chuyển trước và di chuyển một cách trật tự", tờ CNA dẫn lời nhà điều hành tàu điện ngầm tại Thâm Quyến đưa tin.

Đài quan sát Hong Kong cho biết tính đến 12h20 trưa, dải mưa bên ngoài của siêu bão Ragasa bắt đầu ảnh hưởng đến miền Đông Quảng Đông. Các dải mưa này có khả năng tạo ra những trận mưa lớn và gió mạnh cũng như lốc xoáy. Bão Ragasa có lưu thông rộng với gió mạnh, gây ra mối đe dọa nghiêm trọng cho bờ biển Quảng Đông. Vào buổi trưa, cơn bão ước tính cách Hong Kong khoảng 420km về phía Đông Nam. Cơn bão này dự kiến ​​di chuyển theo hướng Tây - Tây Bắc với tốc độ khoảng 22 km/h qua phía bắc Biển Đông và dần tiến gần đến bờ biển Quảng Đông. Chính quyền Hong Kong có ý định nâng cảnh báo bão lên cấp 8 vào lúc 14h20 (giờ địa phương). Nhiều chủ cửa hàng ở khu phố Wan Chai của Hong Kong đã đóng cửa hàng và bảo vệ đồ đạc trước siêu bão Ragasa. (Ảnh: CNA)

Nhiều chuyến bay đến Hong Kong bị hủy Hãng hàng không Hong Kong Cathay Pacific cảnh báo về tác động "đáng kể" đến hoạt động của hãng khi quyết định hủy hơn 500 chuyến bay do ảnh hưởng của bão Ragasa. Cụ thể, tất cả chuyến bay đến và đi từ 18h ngày 23/9 đến 6h ngày 25/9 đã bị hủy. Tính đến thời điểm hiện tại, Singapore Airlines hủy 12 chuyến bay đến và đi từ Hong Kong. Hai chuyến bay khác đến và đi từ Thâm Quyến cũng bị hủy. "Do tình hình vẫn còn phức tạp, các chuyến bay khác của SIA có thể bị ảnh hưởng", Singapore Airlines cho biết.

Ước tính vị trí và đường đi của bão (Nguồn: Zoom Earth) Hình ảnh cơn bão nhìn từ trạm vũ trụ quốc tế ISS. (Ảnh: Reuters)

Ảnh vệ tinh cho thấy quy mô cơn bão lớn nhất trong năm

Tờ Independent ghi hình trực tiếp ảnh hưởng và đường đi của bão Ragasa Bão Ragasa, cơn bão mạnh nhất được ghi nhận trong năm nay, vừa đi qua Philippines trong khi các khu vực Trung Quốc (bao gồm Hong Kong và Đài Loan) trong tình trạng báo động cao. Siêu bão với sức gió được ghi nhận lên tới 270km/h đã đổ bộ vào các đảo Philippines vào thứ Hai (22/9), khiến hàng chục nghìn người phải sơ tán.