Trung Quốc sơ tán 400.000 người trước siêu bão Ragasa

(VTC News) -

Sức mạnh của siêu bão Ragasa khi vào Philippines.

Theo cơ quan thời tiết Hong Kong, tâm bão Ragasa có tốc độ gió tối đa lên đến 220km/h khi di chuyển qua Biển Đông vào sáng sớm ngày 23/9. Trước đó, bão Ragasa đã quét qua một số khu vực của Philippines.

Hiện tại, đặc khu Hong Kong đang chuẩn bị ứng phó với tình trạng gián đoạn và thiệt hại nghiêm trọng do cơn bão đưa ra. Trong khi đó, tại trung tâm công nghệ Trung Quốc gần đó là Thâm Quyến cũng ra lệnh sơ tán 400.000 người.

"Bão Ragasa gây ra mối đe dọa nghiêm trọng cho Hong Kong, có thể đạt đến mức độ giống như cơn bão Hato vào năm 2017 và bão Mangkhut vào năm 2018", tờ AFP dẫn lời quan chức Hong Kong thông tin.

Sân bay Hong Kong sẽ mở cửa trở lại, nhưng vẫn còn "gián đoạn đáng kể đối với hoạt động bay" từ 18h ngày 23/9 cho đến ngày 24/9. Hơn 500 chuyến bay của hãng hàng không Cathay Pacific dự kiến ​​bị hủy.

Đài quan sát Hong Kong cho biết họ sẽ ban hành cảnh báo bão cấp 3 vào lúc 2h20 chiều hôm nay. Hiện tại, các doanh nghiệp đã đóng cửa và hầu hết phương tiện giao thông đều ngừng hoạt động.

Trong khi đó, người dân địa phương vội vã tích trữ hàng hóa trước khi bão Ragasa đổ bộ khiến nhiều kệ hàng trong siêu thị trống rỗng không còn thực phẩm tươi sống, rau củ và bánh mì.

Người dân tích trữ nhu yếu phẩm trước khi bão Ragasa đổ bộ. (Ảnh: Getty)

Các lớp học cũng sẽ tạm nghỉ vào ngày 23 - 24/9. Câu lạc bộ đua ngựa Hong Kong cũng hủy cuộc đua ngựa vào ngày mai. Chính quyền khuyến cáo người dân ở những vùng trũng thấp phải cảnh giác với lũ lụt đồng thời mở 46 nơi trú ẩn tạm thời.

Năm nay, sàn giao dịch chứng khoán Hong Kong thay đổi quy định để giữ cho thị trường mở cửa trong thời gian có bão và nhà điều hành nói với Bloomberg News rằng họ đang "theo dõi chặt chẽ" tình hình.

Theo cơ quan dự báo thời tiết Trung Quốc, bão Ragasa được đặt theo tên một từ tiếng Philippines có nghĩa là chuyển động nhanh, dự báo đổ bộ gần Hong Kong và Ma Cao vào sáng 24/9.