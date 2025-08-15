Người cựu chiến sĩ CAND tận tụy với công tác từ thiện

(VTC News) -

Thượng tá Nguyễn Văn Hùng là Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Kinh tế - Tài chính Hội Cựu CAND Việt Nam, Chủ nhiệm CLB Doanh nghiệp Cựu CAND, đồng thời là Chủ tịch Hội đồng thành viên Công ty TNHH Tập đoàn Quốc tế Phượng Hoàng. Ông Nguyễn Văn Hùng được biết đến là một doanh nhân quan tâm tới công tác xã hội, từ thiện và đặc biệt là các hoạt động nghĩa tình với lực lượng CAND.

Sinh ra và lớn lên tại TP.HCM, ông Nguyễn Văn Hùng trưởng thành trong môi trường rèn luyện của lực lượng CAND.

Gắn bó gần 20 năm với công tác Đoàn, từng giữ nhiều chức vụ quan trọng trong Công an TP.HCM và Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, ông luôn xem 6 điều Bác Hồ dạy CAND là kim chỉ nam hành động.

Sau khi nghỉ hưu vào năm 2007, ông bắt đầu hành trình mới trong vai trò doanh nhân. Dưới sự dẫn dắt của ông, Tập đoàn Quốc tế Phượng Hoàng phát triển và để lại dấu ấn với những dự án hướng đến cộng đồng.

Ngoài vai trò doanh nhân, ông Nguyễn Văn Hùng được biết đến là người có tinh thần thiện nguyện được nuôi dưỡng bằng trách nhiệm và tình cảm sâu sắc với đồng đội, với xã hội. Ông duy trì đều đặn các hoạt động hỗ trợ hội viên CAND hưu trí, đóng góp kinh phí xây dựng nhà tình nghĩa, tổ chức thăm hỏi, tặng quà cho các gia đình chính sách, cán bộ lão thành.

Không chỉ trao tặng vật chất, ông luôn tìm hiểu nhu cầu thực tế để việc hỗ trợ đem lại hiệu quả bền vững.

Từ việc tặng xe ô tô, xe tải, thiết bị công nghệ cho các đơn vị Công an tại Mộc Châu, Bắc Giang, Phú Quốc… đến các sổ tiết kiệm, xuồng máy cứu hộ, quà cho gia đình liệt sĩ, ông đều đích thân khảo sát và trao tặng tận tay.

Một trong những sáng kiến ý nghĩa nhất của ông là mô hình "Nói không với ma túy" tại bản Pha Đón (Mộc Châu). Hộ dân nào cam kết không liên quan đến ma túy sẽ được tặng tivi và đầu thu. Sau gần một năm, bản Pha Đón gần như sạch bóng ma túy - một thành công được Bộ Công an và chính quyền các tỉnh biểu dương, nhanh chóng nhân rộng ra nhiều bản vùng biên khác với tổng kinh phí khoảng 5 tỷ đồng.

Thượng tá Nguyễn Văn Hùng chia sẻ, tuổi về hưu nhưng ông vẫn lao động, kinh doanh, vẫn đi làm từ thiện, hỗ trợ đồng bào, đồng đội bởi ông luôn tâm niệm triết lý sống đầy nhân văn: “Làm kinh tế để phụng sự xã hội, dùng thành công để sẻ chia và lan tỏa yêu thương”.