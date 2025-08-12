PVF-CAND chiêu mộ cầu thủ nhập tịch ghi bàn nhiều nhất lịch sử V.League

(VTC News) -

Chiều 12/8, câu lạc bộ PVF-CAND tổ chức Lễ xuất quân tham dự V.League và Cúp Quốc gia mùa giải 2025/2026.

Trong danh sách đăng ký thi đấu, Hoàng Vũ Samson là cái tên gây bất ngờ. Anh là cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất trong lịch sử V.League. Đến hết mùa giải này, Samson có được 221 bàn thắng ở giải đấu cao nhất của bóng đá Việt Nam.

Samson (giữa) là niềm hy vọng của PVF-CAND.

Ngoài ra, họ còn có thêm sự phục vụ của Amarildo - tiền đạo của Thể Công Viettel, trung vệ Alain - từ CLB Quảng Nam và tiền đạo tân binh Joseph Jaylon cùng cầu thủ kì cựu Joseph Mpande.

Phát biểu tại buổi lễ, Thiếu tướng Lê Vân - Chủ tịch câu lạc bộ PVF-CAND chia sẻ: "PVF CAND là đơn vị duy nhất trong hệ thống bóng đá Việt Nam có 2 đội tham gia mùa giải 2025-2026 là giải vô địch quốc gia - V.League và hạng Nhất Quốc gia. Việc tham dự V.League năm nay khá gấp gáp, chỉ có 8 ngày nhưng với sự quan tâm, chỉ đạo sát sao của Bộ trưởng, đội bóng đã gấp rút công tác chuẩn bị nhằm đảm bảo đội hình thi đấu đạt kết quả tốt nhất.

Mùa giải trước mắt hứa hẹn nhiều thử thách, nhưng tôi tin rằng với sự chuẩn bị kỹ lưỡng, PVF-CAND sẽ chơi bóng với tinh thần nỗ lực, mỗi cầu thủ ra sân với trái tim nhiệt huyết, mang lại những trận cầu hấp dẫn nhất. Xin hứa rằng đội bóng sẽ hướng đến mùa giải thành công, thi đấu hết mình, giữ vững tinh thần thể thao cao thượng".

Trong khi đó, huấn luyện viên Thạch Bảo Khanh đánh ra việc dự V.League mở ra những cơ hội mới, nhưng cũng đặt ra những thử thách lớn. Chỉ có vỏn vẹn gần 3 tuần chuẩn bị nhưng PVF-CAND đã có sự chuẩn bị kỹ lưỡng cả về thể lực, chiến thuật và tinh thần.

"Mục tiêu của chúng tôi không chỉ là chiến thắng, mà còn là mang đến những trận đấu đẹp, fair-play và cống hiến, xứng đáng với tình cảm của người hâm mộ dành cho đội bóng.

Tôi tin tưởng rằng, với tinh thần đoàn kết - kỷ luật - quyết tâm, chúng ta sẽ vượt qua mọi khó khăn, tận dụng mọi cơ hội đề tiến lên. Tôi mong các cầu thủ hãy thi đấu với trái tim nóng và cái đầu lạnh, cháy hết mình vì màu áo và vì những người đang đặt niềm tin vào chúng ta", ông Khanh nói.

Ở lượt trận ra quân tại V.League 2025-2026, câu lạc bộ PVF-CAND sẽ tiếp đón Sông Lam Nghệ An trên sân nhà vào ngày 17/8 tới.