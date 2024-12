Hiện trường vụ cháy nhà 4 tầng ở TP.HCM, 2 người thiệt mạng

"Nhiều người kêu cứu, trèo qua lan can nhà hàng xóm thoát thân. Khi lực lượng công an xuống hiện trường đã dùng máy móc cắt lớp cửa cuốn nhà bên cạnh để các nạn nhân thoát ra ngoài", ông T. - người chứng kiến vụ cháy nói.

Theo báo cáo nhanh của cơ quan điều tra, Đội Cảnh sát PCCC, Công an quận Tân Bình đã điều động phương tiện và cán bộ chiến sĩ phối hợp với Đội Cảnh sát PCCC&CNCH, Công an Quận 11, Đội 3, Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH, Công an TP.HCM với 7 xe và gần 40 cán bộ chiến sĩ xuống hiện trường triển khai chữa lửa và cứu người. Các tổ cứu hộ cùng người dân đã hướng dẫn và giải cứu 20 người thoát ra khỏi đám cháy.

Diện tích cháy khoảng 15/280m2 của căn nhà cùng với 8 xe máy và một số vật dụng cá nhân.