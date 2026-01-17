Lật xe khách ở Sơn La, 3 người tử vong

(VTC News) -

Cục CSGT (Bộ Công an) cho biết khoảng 4h15 ngày 17/1 xảy ra vụ tai nạn nghiêm trọng liên quan xe khách trên Quốc lộ 6 khiến 4 người thương vong.

Thời điểm trên, ô tô khách loại 36 chỗ biển số 26F-008.XX do anh N.V.H. (sinh năm 1983, trú tại Sơn La) cầm lái trên Quốc lộ 6 hướng Hà Nội – Sơn La.

Hiện trường vụ tai nạn.

Khi tới Km 225+150 thuộc bản Lắc Kén, xã Chiềng Hặc, tỉnh Sơn La, chiếc xe tự lao xuống cống thoát nước bên phải đường, lật ngang. Thời điểm xảy ra tai nạn trên xe có khoảng 18 người (14 hành khách, 2 lái xe, 2 phụ xe).

Vụ tai nạn làm 3 người chết tại hiện trường, 1 người bị thương được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Yên Châu, Sơn La. Ô tô khách hư hỏng.

Qua kiểm tra nhanh chất kích thích với lái xe, không phát hiện cồn và ma túy.

Tại thời điểm xảy ra tai nạn, thời tiết qua khu vực có mưa, sương mù, mặt đường trơn trượt.

Các lực lượng thuộc Công an tỉnh Sơn La và chính quyền địa phương đang cấp cứu người bị nạn, đưa người bị tử vong đang mắc kẹt trong xe ra ngoài.

Nguyên nhân vụ tai nạn đang được làm rõ.

Cũng tại Sơn La, mới đây xảy ra vụ lật xe khách khiến 11 người bị thương.

Khoảng 5h ngày 5/1, tài xế V. lái xe khách mang biển kiểm soát 29F-016.XX, thuộc nhà xe Đoàn Xuân, chạy tuyến Quảng Ninh - Sông Mã. Trên xe lúc này có 22 người, bao gồm lái xe và hành khách.

Khi đi đến Km472, Quốc lộ 37, đoạn qua bản Mật Sàng, xã Phiêng Pằn, tỉnh Sơn La, xe khách bất ngờ đâm vào dải phòng hộ mềm ven đường, sau đó lao xuống suối bên cạnh và lật nghiêng.

Cú va chạm mạnh khiến ô tô khách bị hư hỏng nặng, nhiều bộ phận biến dạng. Tại hiện trường, xe nằm dưới suối, việc tiếp cận cứu nạn gặp không ít khó khăn do địa hình khu vực là đường miền núi.

Vụ tai nạn làm tài xế N.Q.V. bị gãy tay, phải nhập viện điều trị. Ngoài ra, 10 hành khách khác bị thương được lực lượng chức năng và người dân hỗ trợ đưa đến Trạm Y tế xã Phiêng Pằn để sơ cứu và theo dõi sức khỏe.

Làm việc với lực lượng công an, tài xế V. cho biết do buồn ngủ nên không làm chủ được tay lái, dẫn đến tai nạn.