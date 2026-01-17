Nguyên nhân vụ lật xe khách 3 người tử vong ở Sơn La

(VTC News) -

Ngày 17/1, Cục Đường bộ Việt Nam cho biết, nguyên nhân sơ bộ dẫn đến vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng xảy ra trên địa bàn xã Chiềng Hặc, tỉnh Sơn La khiến 3 người chết, 1 người bị thương là do xe khách bị kẹt phanh lao sang bên trái.

Sau đó, tài xế đánh lái sang phải khiến xe đâm vào biển báo và hệ thống hộ lan tôn sóng tại khu vực đầu cầu, rồi lật xuống kè ốp mái đầu cầu. Vụ tai nạn làm chiếc ô tô hư hỏng nặng.

Hiện trường vụ tai nạn.

Tại hiện trường, các đơn vị chức năng tổ chức phân luồng, điều tiết giao thông, dựng rào chắn, bố trí lực lượng cảnh báo từ xa để bảo đảm an toàn cho người và phương tiện lưu thông qua khu vực.

Theo báo cáo của Khu Quản lý đường bộ I, tại thời điểm xảy ra tai nạn, đoạn tuyến có đầy đủ hệ thống báo hiệu an toàn giao thông, mặt đường êm thuận, không có dự án thi công đang triển khai.

Như Báo Điện tử VTC News đưa tin, khoảng 4h15 cùng ngày, tài xế N.V.H. (sinh năm 1983, trú tại Sơn La) lái ô tô khách loại 36 chỗ biển số 26F-008.XX chạy trên Quốc lộ 6 hướng Hà Nội – Sơn La.

Khi tới Km 225+150 thuộc bản Lắc Kén, xã Chiềng Hặc, tỉnh Sơn La, chiếc xe tự lao xuống cống thoát nước bên phải đường, lật ngang. Thời điểm xảy ra tai nạn trên xe có khoảng 18 người (14 hành khách, 2 lái xe, 2 phụ xe).

Qua kiểm tra nhanh chất kích thích với 2 lái xe, không phát hiện cồn và ma túy. Tại thời điểm xảy ra tai nạn, thời tiết qua khu vực có mưa, sương mù.

Sáng nay, trên địa bàn Nghệ An cũng xảy ra vụ tai nạn giao thông liên hoàn giữa 5 ô tô khiến 1 người tử vong.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 0h40, 5 ô tô đi theo hướng Bắc - Nam trên cao tốc Nghi Sơn - Diễn Châu. Khi đến Km401+900, đoạn qua khu vực Hoàng Mai - Diễn Châu (Nghệ An), các xe bất ngờ va chạm liên hoàn.

Hậu quả, một người ngồi trên xe tải mang biển kiểm soát UN-03XX tử vong tại chỗ. Tại hiện trường, cả 5 ô tô đều hư hỏng nặng, trong đó một xe khách giường nằm bị biến dạng phần đầu.