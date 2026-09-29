Herbalife tiếp tục đồng hành cùng VnExpress Marathon, lan tỏa lối sống năng động

(VTC News) -

Từ ngày 25 đến 27/9, giải chạy VnExpress Marathon Grand Tour Nghệ An 2026 diễn ra với sự tham gia của hơn 7.000 vận động viên trong nước và quốc tế. Herbalife Việt Nam là Nhà tài trợ Kim cương của giải, tiếp tục chương trình hợp tác với VnExpress nhằm góp phần lan tỏa tinh thần tập luyện thể thao và lối sống năng động trong cộng đồng.

Đây là lần đầu Herbalife Việt Nam đồng hành cùng một giải chạy thuộc hệ thống VnExpress Marathon được tổ chức tại Nghệ An. Sự kiện cũng là giải chạy thứ 19 Herbalife Việt Nam tài trợ kể từ khi bắt đầu hợp tác với VnExpress vào năm 2022.

Trong những năm qua, chương trình hợp tác này được triển khai tại nhiều địa phương trên cả nước, hướng đến việc khuyến khích cộng đồng hình thành thói quen vận động thường xuyên, kết hợp tập luyện thể chất với chế độ dinh dưỡng phù hợp.

Ông Vũ Văn Thắng, Tổng giám đốc Herbalife Việt Nam và Campuchia, cho biết việc mở rộng hợp tác với VnExpress Marathon đến Nghệ An là một phần trong định hướng đồng hành cùng các hoạt động thể thao cộng đồng.

Theo ông Thắng, các sự kiện chạy bộ không chỉ tạo cơ hội để người tham gia thử thách bản thân mà còn góp phần truyền cảm hứng để nhiều người duy trì vận động như một thói quen trong cuộc sống hằng ngày.

Tại giải năm nay, Herbalife Việt Nam tổ chức khu vực trải nghiệm tại expo, tạo không gian để vận động viên và khách tham quan tìm hiểu về dinh dưỡng, trải nghiệm sản phẩm và tham gia các hoạt động tương tác.

Một trong những hoạt động thu hút sự chú ý là chương trình giao lưu với Châu Tuyết Vân, vận động viên Taekwondo và đại sứ thương hiệu Herbalife. Hoạt động này mang đến cơ hội giao lưu, chụp ảnh và chia sẻ về hành trình tập luyện thể thao với người tham dự.

Giải VnExpress Marathon Grand Tour Nghệ An 2026 gồm bốn cự ly 5km, 10km, 21km và 42km. Cung đường chạy đưa các vận động viên qua nhiều tuyến đường, cảnh quan và địa danh tiêu biểu của Nghệ An.

Quảng trường Hồ Chí Minh được chọn làm điểm xuất phát và về đích. Đường chạy cũng đi qua các tuyến giao thông quan trọng như Đại lộ Lênin và Đại lộ Vinh - Cửa Lò, tạo nên hành trình kết hợp giữa hoạt động thể thao và trải nghiệm cảnh quan, văn hóa địa phương.

Các vận động viên đạt thành tích cao tại các cự ly được trao các sản phẩm dinh dưỡng của Herbalife, gồm Herbalife 24 Rebuild Strength - Hương Sô cô la; Hỗn hợp Dinh dưỡng Thể thao Công thức 1 - Hương Vani Nguyên Kem và Trà N-R-G.

Từ năm 2022, Herbalife Việt Nam là đối tác của chuỗi giải chạy VnExpress Marathon. Trong năm 2026, VnExpress Marathon Grand Tour Nghệ An là giải thứ tư thuộc hệ thống này mà Herbalife Việt Nam tiếp tục đồng hành.

Thông qua việc duy trì hợp tác với các giải chạy, Herbalife Việt Nam cho biết doanh nghiệp hướng đến việc góp phần đưa hoạt động thể thao, dinh dưỡng và lối sống năng động đến gần hơn với cộng đồng, đồng thời khuyến khích mọi người duy trì thói quen vận động phù hợp với thể trạng và điều kiện của mỗi cá nhân.