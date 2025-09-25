AI và Dữ liệu: Bước đột phá cạnh tranh trong ngành Ngân hàng

(VTC News) -

Ngày 25/9/2025, tại Hà Nội, Hội thảo và Triển lãm cấp cao thường niên ngành ngân hàng – Smart Banking 2025 – diễn ra với chủ đề “Đột phá chuyển đổi số ngành ngân hàng: Dữ liệu là nền tảng, khách hàng là trung tâm”.

Các đại biểu cùng thảo luận tại Smart Banking 2025. (Ảnh: BTC)

Sự kiện được tổ chức dưới sự bảo trợ của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam do Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam phối hợp cùng Tập đoàn IEC thực hiện, đồng hành bởi Hiệp hội Dữ liệu quốc gia và Hiệp hội An ninh mạng quốc gia.

Tại sự kiện, các đại biểu đã cùng nhau thảo luận về những vấn đề là làm sao để chuyển hóa khối dữ liệu khổng lồ thành trải nghiệm liền mạch, làm sao để kết hợp AI, phân tích dữ liệu lớn và các công nghệ mới nhằm mang đến dịch vụ cá nhân hóa theo thời gian thực, đồng thời vẫn đảm bảo an toàn, bảo mật. Đó không chỉ là bài toán công nghệ, mà còn là chiến lược dài hạn để biến dữ liệu thành tài sản chiến lược, nuôi dưỡng niềm tin và sự gắn kết của khách hàng.

Tận dụng AI khai thác dữ liệu thông minh

Theo báo cáo, hiện AI đang được sử dụng rộng rãi trong lĩnh vực ngân hàng nhằm hỗ trợ khách hàng, tối ưu hóa trải nghiệm cá nhân người dùng, kiểm soát và phân tích hàng triệu giao dịch, phát hiện gian lận, phân tích nhu cầu thị trường….

Chia sẻ tại Hội thảo, Tiến sĩ Cấn Văn Lực, Chuyên gia Kinh tế trưởng BIDV & Thành viên Hội đồng Tư vấn Chính sách của Thủ tướng cho biết, ứng dụng AI và dữ liệu hiệu quả trong lĩnh vực tài chính – ngân hàng đang mang lại nhiều lợi ích như tiết kiệm chi phí, tự động hóa quy trình, nâng cao năng suất, cải thiện trải nghiệm khách hàng.

Theo McKinsey (2023), GenAI có thể tạo ra giá trị tăng thêm hàng năm cho ngành ngân hàng toàn cầu từ 200-340 tỷ USD, tương đương 9-15% lợi nhuận tăng thêm.

Trí tuệ nhân tạo đang không chỉ mang lại giá trị tích cực về mặt kinh tế, nâng cao hiệu suất, trải nghiệm khách hàng mà còn tái định hình an ninh bảo mật dữ liệu. Ông Nguyễn Minh Hải, Giám đốc Kỹ thuật Fortinet Việt Nam, chia sẻ: “Hơn 80% doanh nghiệp đã và đang sử dụng giải pháp bảo mật hỗ trợ nền tảng AI để giải quyết những thách thức”.

Nhiều thành tựu trong chuyển đổi số ngân hàng

Phát biểu tại Hội thảo với chủ đề “Đột phá chuyển đổi số ngành ngân hàng: Dữ liệu là nền tảng, khách hàng là trung tâm”, TS. Nguyễn Quốc Hùng, Phó Chủ tịch kiêm Tổng thư ký Hiệp hội Ngân hàng, nhấn mạnh, thời gian qua, Việt Nam đã chứng kiến sự bùng nổ của hệ sinh thái dịch vụ tài chính số. Thanh toán không dùng tiền mặt phát triển mạnh mẽ.

TS. Nguyễn Quốc Hùng, Phó Chủ tịch kiêm Tổng thư ký Hiệp hội Ngân hàng, phát biểu tại sự kiện. (Ảnh: BTC)

Ngân hàng số trở thành kênh giao dịch chủ đạo; định danh và xác thực điện tử tiến bộ vượt bậc; hợp tác giữa ngân hàng – fintech – các nền tảng số ngày càng sâu rộng; năng lực phân tích dữ liệu, ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) và học máy được đẩy mạnh trong thẩm định tín dụng, quản lý rủi ro, phòng chống gian lận, tối ưu vận hành và chăm sóc khách hàng đa kênh.

Còn theo Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Phạm Tiến Dũng, ở góc độ cơ quan quản lý, Ngân hàng Nhà nước là một trong số ít các Bộ, ngành ban hành hệ thống các Thông tư để điều chỉnh toàn bộ quá trình thu thập, tổng hợp, phân tích dữ liệu.

Trong ngành Ngân hàng, không có bất kỳ dữ liệu nào được thu thập ngoài khuôn khổ pháp lý này: Từ hệ thống báo cáo thống kê, giám sát thông tin tín dụng, hệ thống CIC, phòng chống rửa tiền, đến tất cả các ứng dụng nghiệp vụ đều có Thông tư quy định, làm căn cứ pháp lý cho toàn ngành.

Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Phạm Tiến Dũng phát biểu tại sự kiện. (Ảnh: BTC)

Hiện nay, ngành Ngân hàng đã tích hợp sâu với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. Ngân hàng Nhà nước cũng là đơn vị đầu tiên ban hành Thông tư về Open API, cho phép các bên kết nối dữ liệu ngành Ngân hàng.

"Dữ liệu là nền tảng, là tài nguyên quý giá. Tuy nhiên, khách hàng mới là trung tâm. Do đó, trong thời đại số hiện nay, ngành Ngân hàng phải đáp ứng được 3 yếu tố gồm: Tạo nên những ứng dụng tốt, thông minh cho khách hàng; hỗ trợ hiệu quả cho khách hàng; bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của khách hàng", Phó Thống đốc Phạm Tiến Dũng nhấn mạnh.

Theo thống kê, tại Việt Nam, hiện có hơn 90% giao dịch hiện thực hiện qua kênh số và trên 87% người trưởng thành sở hữu tài khoản ngân hàng, dữ liệu phát sinh mỗi ngày trở thành tài nguyên vô giá để các ngân hàng thiết kế sản phẩm, dịch vụ thông minh, thuận tiện và an toàn hơn.

Việc đối soát 119 triệu tài khoản cá nhân và 1,1 triệu tài khoản tổ chức từ Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, cùng nguồn dữ liệu tín dụng của hơn 54 triệu khách hàng, đã mở ra khả năng cung ứng dịch vụ chính xác, minh bạch và cá nhân hóa hơn bao giờ hết.