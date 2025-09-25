Tổng Giám đốc WIPO: Cần chuyển bằng sáng chế thành kết quả kinh tế

(VTC News) -

Video: Hội đàm giữa Bộ trưởng Khoa học và Công nghệ Nguyễn Mạnh Hùng với ông Daren Tang, TGĐ WIPO.

Tổng Giám đốc Tổ chức Sở hữu trí tuệ thế giới (WIPO) Daren Tang đã đến Việt Nam theo lời mời của Bộ Khoa học và Công nghệ nhằm mở rộng hợp tác trong lĩnh vực sở hữu trí tuệ (SHTT) và đổi mới sáng tạo.

Tại cuộc hội đàm với Bộ trưởng Khoa học và Công nghệ Nguyễn Mạnh Hùng, ông Daren Tang chúc mừng Việt Nam khi có nhiều hành động thực tiễn nhằm thúc đẩy hơn nữa đổi mới sáng tạo trong quá trình song hành cùng chuyển đổi số.

Ông khẳng định WIPO tiếp tục hỗ trợ Việt Nam, biến những mục tiêu về đổi mới sáng tạo thành kết quả đầu ra cụ thể như tạo công ăn việc làm, phát triển số lượng doanh nghiệp với năng suất ngày càng cao cùng sản phẩm dịch vụ mới.

Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng (phải) cùng Tổng Giám đốc WIPO Daren Tang.

Trả lời báo chí, ông Daren Tang nhận định, trước đây, việc sở hữu trí tuệ chủ yếu liên quan tới việc đăng ký và bảo hộ quyền, nhưng điều này là chưa đầy đủ.

"WIPO và Việt Nam đang nỗ lực làm sao có thể thương mại hoá quyền sở hữu trí tuệ. Như vậy, sau khi một đơn vị có ý tưởng và tiến hành đăng ký, thì câu hỏi là làm sao chuyển được bằng sáng chế đó trở thành kết quả kinh tế cụ thể.

Việt Nam và WIPO đang rất cố gắng với lộ trình làm sao đưa ý tưởng thực sự đi ra thị trường và tạo ra kết quả kinh tế cho quốc gia", Tổng Giám đốc Tổ chức Sở hữu trí tuệ thế giới (WIPO) Daren Tang cho biết.

Tổng Giám đốc Tổ chức Sở hữu trí tuệ thế giới (WIPO) Daren Tang.

Tại cuộc hội đàm, Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng đề nghị WIPO hỗ trợ Việt Nam xây dựng bản đồ sáng chế cho 11 nhóm công nghệ chiến lược được Thủ tướng ban hành mới đây, giúp Việt Nam có thể làm chủ công nghệ, thúc đẩy nghiên cứu phát triển, hiện thực hóa mục tiêu trở thành nước thu nhập cao dựa trên khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.

Ngoài ra, Việt Nam cũng đang có kế hoạch phát triển phần mềm IPAS hiện Cục Sở hữu trí tuệ đang sử dụng với tính quốc tế và đặc thù riêng với sự tham gia của các doanh nghiệp công nghệ trong nước. Bộ trưởng mong muốn WIPO tư vấn kiến trúc cho nền tảng số mới để quản lý, Việt Nam sẵn sàng chia sẻ với các quốc gia khác thông qua Tổ chức WIPO.

Ngoài ra, Bộ trưởng cũng đề nghị WIPO hỗ trợ nghiên cứu phương án tính toán, đo lường tác động của đổi mới sáng tạo tới phát triển kinh tế. Nếu đo lường được chính xác, nhiều quốc gia trong đó có Việt Nam có thể chi nhiều hơn cho hoạt động này.

Lễ ký Biên bản ghi nhớ giữa Tổ chức Sở hữu trí tuệ thế giới và Cục Sở hữu trí tuệ Việt Nam.

Sau cuộc hội đàm, với sự chứng kiến của Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng, Lễ ký Biên bản ghi nhớ giữa Tổ chức Sở hữu trí tuệ thế giới và Cục Sở hữu trí tuệ Việt Nam được tiến hành.

Các lĩnh vực ưu tiên triển khai từ biên bản gồm: Pháp luật, chính sách và chiến lược về SHTT, Hệ thống bảo hộ quyền SHTT toàn cầu, Nâng cao năng lực và hỗ trợ dành cho doanh nghiệp, Đổi mới sáng tạo, nghiên cứu và thương mại hoá, Nhận thức, giáo dục và đào tạo về SHTT, Nâng cao năng lực, quản trị tổ chức và giải quyết tranh chấp cho Cơ quan SHTT,...