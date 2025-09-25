Xiaomi ra mắt loạt thiết bị AIoT mới, nâng trải nghiệm nhà thông minh

(VTC News) -

Ở mảng thiết bị đeo, Xiaomi giới thiệu Gold Collection gồm Xiaomi Watch S4 41mm, OpenWear Stereo Pro và Smart Band 10 Glimmer Edition. Các sản phẩm này không chỉ phục vụ nhu cầu theo dõi sức khỏe và luyện tập, mà còn được thiết kế như phụ kiện thời trang cao cấp, đồng bộ với dòng smartphone Xiaomi 15T Series.

Xiaomi OpenWear Stereo Pro – đồng hành cùng người dùng hiện đại trong công việc và giải trí. (Nguồn: Xiaomi)

Xiaomi Watch S4 41mm nổi bật với màn hình AMOLED độ sáng cao, cảm biến nhiệt độ da, cảm biến nhịp tim thế hệ mới và hệ thống định vị GNSS băng tần kép. Thiết bị hỗ trợ hơn 150 chế độ thể thao, có khả năng kết nối với hệ sinh thái thông minh thông qua nền tảng Xiaomi HyperOS, và đóng vai trò như trung tâm điều khiển các thiết bị trong nhà.

Đồng hồ Xiaomi Smart Band 9. (Nguồn: Xiaomi)

Ở mảng AIoT, Xiaomi tập trung vào các sản phẩm phục vụ nhu cầu sống tiện nghi và hiện đại của người dùng Việt Nam. Bộ đôi Xiaomi Robot Vacuum 5 và 5 Pro được trang bị lực hút mạnh 20.000Pa, công nghệ AI nhận diện vật cản, radar thông minh và trạm làm sạch tự động. Người dùng có thể điều khiển bằng giọng nói qua Google Assistant hoặc qua ứng dụng Xiaomi Home.

Dòng Xiaomi TV S Pro Mini LED Series 2026 sử dụng công nghệ QD-Mini LED, hỗ trợ Dolby Vision®, Dolby Atmos® và tần số quét lên đến 288Hz. Thiết bị vận hành trên nền tảng Google TV, hỗ trợ Apple AirPlay và Wi-Fi 6, phù hợp với nhu cầu giải trí chất lượng cao trong gia đình.

Xiaomi Robot Vacuum 5 sử dụng công nghệ AI nhận diện vật cản. (Nguồn: Xiaomi)

Ngoài ra, Xiaomi còn giới thiệu Truclean W30 Pro Wet Dry Vacuum – máy hút bụi lau nhà cầm tay 2 trong 1 có khả năng tự vệ sinh giẻ lau bằng nước nóng và chống rối tóc, cùng Air Fryer Essential 6L – nồi chiên không dầu dung tích lớn, công suất cao, phù hợp với thói quen nấu ăn tiện lợi của người dùng đô thị.

Thông qua loạt sản phẩm mới, Xiaomi tiếp tục hoàn thiện hệ sinh thái Xiaomi Smart Home tại Việt Nam, hướng tới một cuộc sống kết nối, hiện đại và đồng bộ hơn cho người dùng trong nước.