Hé lộ 2 mẫu xe điện châu Âu dự kiến về Việt Nam vào năm 2026

(VTC News) -

Chất lượng châu Âu, giá thành Việt

Theo kế hoạch của Škoda – hãng xe đến từ Cộng hòa Séc thuộc Tập đoàn Volkswagen, năm 2026, thị trường ô tô Việt Nam sẽ đón chào 2 mẫu xe điện hoàn toàn mới là Enyaq và Elroq. Đây là 2 dòng xe điện đang dẫn đầu doanh số tại châu Âu - thị trường có sức cạnh tranh khốc liệt, với Enyaq đứng vị trí số 1 và Elroq đứng thứ 2 trong phân khúc xe điện bán chạy nhất tháng 7 vừa qua.

Theo ông Klaus Zellmer, Tổng Giám đốc Škoda Auto, cả Enyaq và Elroq đều thể hiện bước tiến mạnh mẽ trong chiến lược giảm phát thải CO₂ toàn cầu của hãng. “Chúng tôi không chỉ sản xuất xe điện, mà còn tạo ra những mẫu xe mà khách hàng thực sự mong muốn – tiện nghi, an toàn và đáng tin cậy”, ông nhấn mạnh.

Hai mẫu xe điện Enyaq và Elroq (bìa trái và bìa phải) sẽ ra mắt thị trường Việt Nam vào năm 2026. (Ảnh: Škoda)

Elroq từng giành giải thưởng thiết kế Red Dot cùng nhiều giải thưởng uy tín khác, minh chứng cho phong cách thiết kế tinh tế, hiện đại nhưng vẫn đậm chất châu Âu của Škoda. Trong khi đó, Enyaq nổi bật với khả năng vận hành êm ái, quãng đường di chuyển dài và khoang nội thất rộng rãi - những yếu tố được người Việt đặc biệt ưa chuộng. Thành tích này khẳng định rằng, dù bước vào kỷ nguyên xe điện muộn hơn một số đối thủ, Škoda vẫn đủ sức dẫn đầu nhờ sự đầu tư đúng hướng và hiểu thị trường.

Sự ra mắt của Enyaq và Elroq tại Việt Nam trong thời gian tới không chỉ mở rộng danh mục xe điện của Škoda mà còn đánh dấu cam kết phát triển bền vững và giảm phát thải của hãng. Với triết lý “lấy khách hàng làm trung tâm”, hãng tin rằng 2 mẫu xe mới này sẽ phù hợp với nhu cầu ngày càng đa dạng của người Việt - những người yêu công nghệ, đề cao chất lượng châu Âu nhưng cũng mong muốn chi phí vận hành hợp lý.

Škoda đang có 4 mẫu xe tại thị trường Việt Nam - 2 mẫu nhập khẩu là Kodiaq và Karoq, 2 mẫu lắp ráp trong nước là Kushaq và Slavia. Trong khi Kodiaq và Karoq mang đến hình ảnh về một thương hiệu châu Âu ở phân khúc cao thì Kushaq và Slavia là 2 mẫu xe được sản xuất tại Việt Nam, dành cho người Việt với thiết kế trẻ trung, bền bỉ, giá thành vừa túi tiền.

Mẫu xe Enyaq dự kiến sẽ ra mắt thị trường Việt Nam vào năm 2026. (Ảnh: Škoda)

Škoda – thương hiệu trụ cột của ngành ô tô châu Âu

Trong bối cảnh cạnh tranh khốc liệt của ngành ô tô châu Âu, Škoda Auto đang nổi lên như một trong những thương hiệu phát triển nhanh và ổn định. Chỉ trong vòng 3 năm, hãng đã vươn từ vị trí thứ 7 vào năm 2023, vị trí thứ 5 vào 2024 và lên thứ 3 ở thời điểm hiện tại trong bảng xếp hạng doanh số tại khu vực – chỉ sau Volkswagen và Toyota, với khoảng cách chưa đến 27.000 xe.

Thành tích này khẳng định năng lực cạnh tranh vượt trội của Škoda ngay giữa thời điểm ngành công nghiệp ô tô đang bước vào cuộc chuyển đổi lớn sang xe điện.

Theo ông Klaus Zellmer, Tổng Giám đốc Škoda Auto, thành công này không đến từ may mắn, mà từ triết lý kinh doanh đặt khách hàng làm trung tâm. “Chúng tôi tin rằng cần tạo ra những gì khách hàng thực sự mong muốn, chứ không phải những gì chúng tôi nghĩ là tốt nhất cho họ”, ông nhấn mạnh. Chính cách tiếp cận ấy giúp Škoda duy trì đà tăng trưởng ổn định, bất chấp những biến động mạnh của thị trường.

Tổng Giám đốc Škoda Auto Klaus Zellmer (bìa trái) khẳng định, hãng luôn đi theo triết lý lấy khách hàng làm trung tâm. (Ảnh: Škoda)

Khác với nhiều hãng xe khác chọn dồn toàn lực vào xe điện, Škoda theo đuổi chiến lược đa dạng hóa hệ truyền động, cung cấp đầy đủ các dòng xe Mild Hybrid, Plug-in Hybrid, động cơ diesel và xăng truyền thống, bên cạnh danh mục xe điện ngày càng mở rộng. Chính sự linh hoạt này giúp hãng duy trì thị phần ở các quốc gia đang chuyển đổi, đồng thời nằm trong nhóm thương hiệu có mức độ hài lòng khách hàng cao nhất tại châu Âu.

Về doanh số, thị trường nội địa Cộng hòa Séc cùng khu vực Tây Âu vẫn là trụ cột chính, song Škoda đang tăng trưởng ấn tượng tại Đông Âu, Bắc Âu và các nước vùng Baltic – nơi người tiêu dùng đặc biệt đánh giá cao chất lượng Đức, thiết kế Séc và giá trị sử dụng thực tế.

Trong bối cảnh châu Âu tăng tốc chuyển đổi sang phương tiện xanh, Škoda không chỉ trụ vững mà còn bứt phá. Với tốc độ tăng trưởng doanh số hai con số, danh mục sản phẩm ngày càng phong phú và vị thế vững chắc trong top 3 thương hiệu phổ biến nhất châu Âu, Škoda chứng minh rằng thành công không nhất thiết đến từ việc đi trước, mà từ việc hiểu đúng khách hàng. Chính điều đó đã biến Škoda thành một trong những câu chuyện thành công đáng chú ý nhất của ngành ô tô châu Âu hiện nay.

Năm 2024, Škoda giao 926.600 xe toàn cầu, tăng khoảng 6,9% so với 2023. Khu vực Tây Âu là một trong những thị trường tăng trưởng mạnh nhất: 538.100 xe được giao ở Tây Âu trong năm 2024, tăng gần 12,1% so với năm 2023. Tại Đức, thị trường lớn nhất của Škoda ở châu Âu, hãng giao được 187.100 xe, tăng khoảng 18,5% so với năm trước. Trong nửa đầu năm 2025, Škoda giao 509.400 xe toàn cầu, tăng gần 13,6% so với cùng kỳ. Doanh thu của Škoda trong nửa đầu năm 2025 đạt 15,070 tỷ Euro, tăng khoảng 10,4% so với cùng kỳ. Mẫu xe điện Enyaq sẽ ra mắt thị trường Việt Nam vào năm 2026 cũng có doanh số tương đối cao - gần 79.500 xe giao toàn cầu trong năm 2024. Các mẫu SUV như Kodiaq và Karoq cũng ghi nhận tăng trưởng, đóng góp lớn vào doanh số chung.