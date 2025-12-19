HCV xịn nhất SEA Games 33, chỉ Vua Thái Lan mới có quyền trao cho người đặc biệt

(VTC News) -

Tối 18/12, Quốc vương và Hoàng hậu Thái Lan có mặt tại lễ trao huy chương môn đua thuyền buồm trong khuôn khổ SEA Games 33. Đại hội chứng kiến khoảnh khắc chưa từng có trong lịch sử, khi Quốc vương Thái Lan Maha Vajiralongkorn trực tiếp trao huy chương vàng cho Hoàng hậu Suthida Bajrasudhabimalalakshana. Ngoài Quốc vương, không thể có người khác địa vị cao quý đứng trước mặt Hoàng hậu, để bà phải cúi xuống nhận huy chương.

Tại SEA Games 33, Hoàng hậu Suthida là người đại diện cho đội tuyển Thái Lan lên nhận huy chương. Bà là thành viên quan trọng của đội đua thuyền buồm Thái Lan giành chiến thắng ở nội dung thuyền SSL 47. Việc nội dung này lần đầu tiên được đưa vào thi đấu ở Đại hội càng khiến tấm HCV trở nên đặc biệt.

Quốc vương trao huy chương vàng cho Hoàng hậu. (Nguồn: Matichon)

Tại khu vực trao giải, Bộ trưởng Du lịch và Thể thao Thái Lan đã tuyên bố kết quả thi đấu nội dung đua thuyền SSL 47. Theo đó, Myanmar giành huy chương đồng, Malaysia đoạt huy chương bạc, còn đội tuyển Thái Lan xuất sắc giành huy chương vàng.

Trong vai trò đại diện đội tuyển quốc gia, Hoàng hậu đã bước lên bục cao nhất và trực tiếp nhận huy chương vàng cùng linh vật SEA Games từ Đức Vua, tạo nên khoảnh khắc được xem là trang trọng và đặc biệt bậc nhất lịch sử Đại hội.

Đảm nhiệm vị trí hoa tiêu của đội, Hoàng hậu đã đóng vai trò then chốt trong việc dẫn dắt tuyển Thái Lan đến chiến thắng đầu tiên ở nội dung đua thuyền buồm SSL 47. Trong suốt quá trình thi đấu, Hoàng hậu không chỉ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chiến lược gia và hoa tiêu, mà còn tích cực hỗ trợ các thành viên khác, từ điều chỉnh buồm đến giữ thăng bằng cho thuyền trước gió lớn.

Quốc vương và Hoàng hậu chụp ảnh lưu niệm cùng các VĐV Thái Lan. (Nguồn: Matichon)

Buổi lễ có sự hiện diện của Thủ tướng Anutin Charnvirakul, Phó Thủ tướng kiêm Chủ tịch Ủy ban Thể thao Thái Lan, Chủ tịch Ủy ban Olympic Quốc gia Thái Lan Pimol Srivikrom, Bộ trưởng Du lịch và Thể thao Attakorn Sirilatthayakon cùng các thành viên ban tổ chức.

Sau lễ trao giải, Đức Vua chủ trì nghi thức thượng cờ cho ba đội đoạt huy chương, đồng thời chụp ảnh lưu niệm cùng Hoàng hậu và các vận động viên đến từ Thái Lan, Malaysia và Myanmar.

Buổi lễ này được truyền thông Thái Lan đánh giá là một trong những khoảnh khắc đáng tự hào nhất của thể thao nước nhà. Đây cũng là một cột mốc quan trọng đối với Đại hội Thể thao Đông Nam Á lần thứ 33, do chính Thái Lan đăng cai tổ chức.