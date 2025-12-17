Hoàng hậu Thái Lan trổ tài, cơ hội giành HCV SEA Games 33 rất cao

(VTC News) -

Theo tờ Thairath, sáng 16/12, Hoàng hậu Thái Lan Suthida Bajrasudhabimalalakshana đã có mặt tại khách sạn Ocean Marina Pattaya (huyện Sattahip, tỉnh Chonburi) để theo dõi phần báo cáo chuyên môn và trực tiếp tham gia thi đấu ngày thứ hai của môn thuyền buồm tại SEA Games 33. Hoàng hậu cùng đội tuyển thuyền buồm Thái Lan tranh tài ở các chặng (race) 4 và 5 nội dung thuyền keelboat SSL 47, diễn ra trong khuôn khổ SEA Games 33, kéo dài từ ngày 15 đến 18/12.

Hoàng hậu Thái Lan thi đấu thế nào?

Không chỉ là thành viên tham gia thi đấu, Hoàng hậu còn đảm nhận vai trò tính toán chiến lược và hoa tiêu - vị trí đặc biệt quan trọng trên thuyền. Bà chịu trách nhiệm đọc gió, điều chỉnh chiến thuật phù hợp với điều kiện sóng gió trên biển, giúp con thuyền tiếp cận các phao đích nhanh và chính xác nhất.

Hoàng hậu Thái Lan tham gia nội dung thuyền buồm keelboat SSL 47. (Nguồn: Thairath)

Đến 10h37 ngày 16/12, Hoàng hậu trực tiếp dẫn dắt đội thuyền buồm Thái Lan mang số hiệu 6 rời bến Ocean Marina Yacht Club Pattaya, bước vào tranh tài cùng các đội đến từ Việt Nam, Philippines, Malaysia và Myanmar. Cả năm thuyền đã tạo nên cuộc cạnh tranh quyết liệt trên vịnh Thái Lan trong điều kiện sóng gió mạnh và liên tục thay đổi.

Tờ báo Thái Lan cho biết trong suốt quá trình thi đấu, Hoàng hậu không chỉ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được phân công mà còn tích cực hỗ trợ các thành viên khác, từ điều chỉnh buồm đến giữ thăng bằng cho thuyền trước gió lớn. Đáng chú ý, thuyền SSL không có dây an toàn như một số loại thuyền đua khác, khiến mỗi thao tác đều tiềm ẩn rủi ro, đòi hỏi thể lực, sự chính xác và tinh thần đồng đội rất cao.

Cơ hội giành HCV của Hoàng hậu Thái Lan

Đội tuyển thuyền buồm Thái Lan đã về nhất cả hai race 4 và 5. Ở race 4, họ bỏ xa đội xếp thứ hai là Philippines 40 giây, còn tại race 5, khoảng cách với đội nhì bảng Malaysia lên tới 1 phút.

Đội Thái Lan vươn lên dẫn đầu race 4 và race 5. (Nguồn: Thairath)

Sau 5 race đầu tiên trong tổng số 8 race, Thái Lan đang dẫn đầu bảng xếp hạng với 7 điểm phạt. Malaysia xếp thứ hai với 12 điểm phạt, trong khi Myanmar đứng thứ ba với 15 điểm phạt. Theo thể thức thi đấu, đội có tổng điểm phạt thấp nhất sẽ giành HCV nội dung thuyền buồm SSL hỗn hợp tại SEA Games 33.

Đây là nội dung thi đấu đòi hỏi kỹ thuật cao, sức mạnh và sự ăn ý giữa các thành viên. SSL 47 là dòng thuyền buồm cỡ lớn, dài 47 feet, sử dụng ba loại buồm gồm buồm chính, buồm mũi và buồm spinnaker (buồm phụ). Khi thuyền tiến gần phao, đội phải triển khai và thu buồm spinnaker trong thời gian rất ngắn, đồng thời tránh để buồm chạm nước nhằm không làm giảm tốc độ, yêu cầu trình độ kỹ thuật cao cùng sự phối hợp nhịp nhàng tuyệt đối.