Cập nhật SEA Games 33 hôm nay 19/12: Đoàn Việt Nam tiếp tục săn HCV

Đoàn Việt Nam có 76 huy chương vàng, đứng thứ 3.

U22 Việt Nam về nước chiều nay, kết thúc nhiệm vụ ở SEA Games 33.

11h11: Huy chương vàng thứ 74 đến từ môn bắn súng. Phùng Việt Dũng, Nguyễn Thành Nam, Nguyễn Văn Quân đạt tổng điểm 1.715 ở chung kết 50m súng trường 3 tư thế, bằng với Thái Lan nhưng hơn số điểm phụ. Thành Nam, Văn Quân tiếp tục thi đấu chung kết cá nhân.

11h45: Hà Minh Thành, Trần Công Hiếu, Phạm Quang Huy nối tiếp thành tích của 3 đồng đội, giành HCV 25m súng ngắn.

12h: Đội đua thuyền truyền thống giành HCV nội dung Thuyền 10 nữ 500m

XH Đoàn TT HCV HCB HCĐ Tổng 1 Thái Lan 197 130 93 420 2 Indonesia 80 93 103 276 3 Việt Nam 73 72 99 244 4 Singapore 48 51 69 168 5 Malaysia 46 49 109 204 6 Philippines 41 59 126 226 7 Myanmar 3 20 38 61 8 Lào 2 9 22 33 9 Brunei 1 3 4 8 10 Timor Leste 0 0 3 3

Lịch thi đấu SEA Games 33 hôm nay 19/12

Sau khi U22 Việt Nam giành huy chương vàng môn bóng đá nam, SEA Games 33 chưa kết thúc. Đoàn thể thao Việt Nam tiếp tục tranh tài ở 15 môn thể thao. Trong đó, niềm hy vọng huy chương vàng đặt vào môn boxing và vật tự do.

Ở môn boxing, 6 võ sĩ Việt Nam lọt vào chung kết 6 hạng cân, đều chạm trán đối thủ người Thái Lan. Môn vật có cơ hội nâng cao thành tích sau khi hoàn thành nhanh gọn chỉ tiêu giành 6 huy chương vàng chỉ sau 2 ngày thi đấu đầu tiên. Đây vẫn là môn thế mạnh của các vận động viên Việt Nam.

Boxing

14h: Chung kết

- Nữ 48 kg: Ngô Ngọc Linh Chi vs Thái Lan.

- Nữ 57 kg: Nguyễn Huyền Trân vs Thái Lan.

- Nữ 60 kg: Hà Thị Linh vs Thái Lan.

- Nữ 70 kg: Hoàng Ngọc Mai vs Thái Lan.

- Nam 57 kg: Nguyễn Văn Đương vs Thái Lan.

- Nam 75 kg: Bùi Phước Tùng vs Thái Lan.

Vật

10h: Vòng loại

- Nam 57 kg vật tự do: Phạm Như Duy.

- Nam 65 kg vật tự do: Nguyễn Hữu Định.

- Nam 74 kg vật tự do: Cấn Tất Dự.

- Nam 86 kg vật tự do: Trần Văn Trường Vũ.

Đấu kiếm

10h: Vòng loại

- Đồng đội nam kiếm 3 cạnh.

- Đồng đội nữ kiếm liễu.

- Đồng đội nam kiếm chém.

14h: Bán kết, chung kết.

Cầu mây

10h: Regu Nữ - Việt Nam vs Malaysia.

15h: Regu Nam - Việt Nam vs Malaysia.

15h: Regu Nữ - Việt Nam vs Indonesia.

18h: Regu Nam - Việt Nam vs Lào.

Bắn súng

9h30: Vòng loại Nam 50m súng trường 3 tư thế - Phùng Việt Dũng, Nguyễn Thành Nam, Nguyễn Văn Quân.

9h45: Vòng loại Nam 25 m súng ngắn bắn nhanh - Hà Minh Thành; Trần Công Hiếu; Phạm Quang Huy.

Bóng bàn

10h: Bán kết, chung kết đơn nam - Nguyễn Anh Tú vs Singapore.

Bóng chuyền

14h30: Tranh HCĐ nam - Việt Nam vs Philippines.

Ngoài ra, đoàn Việt Nam còn thi đấu ở các môn nhảy cầu, bóng rổ, cờ vua, thể thao điện tử, thể dục nhịp điệu, trượt băng tốc độ, triathlon, bóng chuyền bãi biển.

