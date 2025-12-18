Hoàng hậu Thái Lan giành huy chương vàng SEA Games 33

(VTC News) -

Theo tờ Matichon, sáng 17/12, Hoàng hậu Thái Lan Suthida Bajrasudhabimalalakshana cùng đội tuyển nước nhà tham gia ngày thi đấu thứ ba của nội dung thuyền buồm SSL47 tại SEA Games 33. Bà đảm nhiệm vai trò then chốt trên chiếc thuyền SSL47 mang số hiệu 6 của đội tuyển Thái Lan trong hai chặng đua số 6 và 7, tranh tài cùng các đội đến từ Việt Nam, Malaysia, Philippines và Myanmar.

Ở chặng 6, đội tuyển Thái Lan cán đích ở vị trí thứ hai, kém đội Malaysia 17 giây. Tuy nhiên, sau khi điều chỉnh chiến thuật, đội đã giành chiến thắng thuyết phục ở chặng 7. Dù vẫn còn 1 chặng đua, đội tuyển Thái Lan - với Hoàng hậu ở vị trí hoa tiêu - chắc chắn giành huy chương vàng chung cuộc. Qua đó góp phần củng cố vị trí của đoàn thể thao Thái Lan trên bảng tổng sắp huy chương SEA Games 33.

Hoàng hậu Thái Lan cùng đội thuyền buồm mang về HCV cho nước nhà. (Nguồn: Thairath)

Đây là nội dung thi đấu đòi hỏi kỹ thuật cao, sức mạnh và sự ăn ý giữa các thành viên. SSL 47 là dòng thuyền buồm cỡ lớn, dài 47 feet, sử dụng ba loại buồm gồm buồm chính, buồm mũi và buồm buồm phụ. Khi thuyền tiến gần phao, đội phải triển khai và thu buồm phụ trong thời gian rất ngắn, đồng thời tránh để buồm chạm nước nhằm không làm giảm tốc độ, yêu cầu trình độ kỹ thuật cao cùng sự phối hợp nhịp nhàng tuyệt đối.

Tờ báo Thái Lan cho biết trong suốt quá trình thi đấu, Hoàng hậu không chỉ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chiến lược gia và hoa tiêu bà đảm nhiệm, mà còn tích cực hỗ trợ các thành viên khác, từ điều chỉnh buồm đến giữ thăng bằng cho thuyền trước gió lớn. Đáng chú ý, thuyền SSL không có dây an toàn như một số loại thuyền đua khác, khiến mỗi thao tác đều tiềm ẩn rủi ro, đòi hỏi thể lực, sự chính xác và tinh thần đồng đội rất cao.

Đội Thái Lan dẫn đầu với số điểm phạt bỏ xa đội Malaysia và Myanmar. (Nguồn: Thairath)

Truyền thông Thái Lan đánh giá sự cống hiến và tài năng thể thao của Hoàng hậu là niềm tự hào của người dân Thái Lan, đồng thời truyền cảm hứng mạnh mẽ cho các vận động viên, đồng thời khuyến khích người dân quan tâm hơn đến việc rèn luyện thể chất.

Theo kế hoạch, vào lúc 17h ngày 18/12, Nhà vua Thái Lan sẽ trực tiếp chủ trì lễ trao huy chương cho nội dung thuyền buồm SSL47 tại Ocean Marina Pattaya.