Hảo Hảo kỷ niệm 26 năm với chuỗi sự kiện Lễ hội Hảo Vinh Danh

(VTC News) -

Ngày 26/9, Lễ hội Hảo Vinh Danh diễn ra tại AEON MALL Hà Đông (Hà Nội), mở đầu chuỗi hoạt động kỷ niệm 26 năm thương hiệu Hảo Hảo có mặt tại thị trường Việt Nam.

Với thông điệp ghi nhận những nỗ lực trong cuộc sống thường ngày, sự kiện được xây dựng như một không gian trải nghiệm, nơi người tham gia có thể tham gia nhiều hoạt động tương tác, thử thách và cùng chia sẻ những khoảnh khắc đáng nhớ.

Hành trình từ nỗ lực đến khoảnh khắc được ghi nhận

Tại Lễ hội Hảo Vinh Danh, khách tham dự được trải nghiệm chuỗi hoạt động theo chủ đề, từ ghi nhận những nỗ lực của bản thân đến tham gia các thử thách và nhận “Cúp Hảo”.

Một trong những điểm nhấn của sự kiện là khu vực trải nghiệm ẩm thực với các cách chế biến Hảo Hảo kết hợp cùng nguyên liệu đặc trưng của nhiều vùng miền. Qua đó, những món ăn quen thuộc được biến tấu theo nhiều cách khác nhau, mang đến trải nghiệm mới cho khách tham dự.

Bên cạnh hoạt động ẩm thực, ban tổ chức bố trí các khu vực tương tác và trải nghiệm dành cho khách tham quan. Người tham gia hoàn thành các hoạt động tại lễ hội có cơ hội nhận những phần quà từ thương hiệu Hảo Hảo.

Dấu ấn đêm vinh danh “Cúp Hảo”

Trong khuôn khổ sự kiện, đêm vinh danh “Cúp Hảo” là hoạt động đáng chú ý, với mong muốn tạo không gian để những nỗ lực trong cuộc sống thường ngày được chia sẻ và ghi nhận.

Điểm nhấn của chương trình là hoạt động trao 01 giải Độc đắc - tấm vé bằng vàng tương đương 53 chỉ vàng, thuộc chương trình khuyến mại “Cúp Hảo Trao Tay, Săn Ngay Quà Hảo”.

Theo thông tin từ ban tổ chức, chương trình khuyến mại diễn ra từ 7h ngày 24/8/2026 đến 23h59 ngày 15/11/2026 với nhiều hạng mục giải thưởng. Khách hàng sở hữu “Vé Hảo” theo thể lệ chương trình có thể tham gia và có cơ hội nhận các phần thưởng tương ứng.

Sau Hà Nội, chuỗi Lễ hội Hảo Vinh Danh dự kiến tiếp tục được tổ chức tại TP.HCM, Đà Nẵng và Cần Thơ, mở rộng các hoạt động kỷ niệm 26 năm đến người tiêu dùng tại nhiều khu vực.

26 năm đồng hành cùng người tiêu dùng Việt

Ra mắt tại thị trường Việt Nam từ năm 2000, Hảo Hảo đã trở thành một trong những thương hiệu mì ăn liền quen thuộc với nhiều gia đình.

Cột mốc 26 năm không chỉ là dịp nhìn lại hành trình phát triển của thương hiệu mà còn được Hảo Hảo lựa chọn để truyền tải thông điệp về sự ghi nhận những nỗ lực trong đời sống thường ngày.

Thông qua chuỗi Lễ hội Hảo Vinh Danh, thương hiệu hướng đến việc tạo thêm những không gian kết nối và trải nghiệm dành cho người tiêu dùng. Từ những bữa ăn quen thuộc đến những khoảnh khắc trong cuộc sống, Acecook Việt Nam cho biết sẽ tiếp tục đồng hành cùng người tiêu dùng Việt và phát triển các sản phẩm, hoạt động phù hợp với nhu cầu của thị trường.

Thông tin về lịch trình các sự kiện tiếp theo được cập nhật trên Fanpage Mì Ăn Liền Hảo Hảo.