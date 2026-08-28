Hành trình LPBank kiến tạo giá trị bền vững qua từng cung đường marathon

(VTC News) -

Khi phong trào chạy bộ phát triển mạnh mẽ, marathon không còn đơn thuần là một giải đấu dành cho những người yêu thể thao. Trên thế giới, nhiều thành phố đã coi marathon là một “thương hiệu mềm”, góp phần định vị hình ảnh điểm đến, thu hút du khách và tạo sức bật cho kinh tế dịch vụ.

Boston, Berlin, Tokyo hay London đều là những ví dụ điển hình, khi mỗi mùa giải không chỉ thu hút hàng chục nghìn vận động viên mà còn kéo theo lượng lớn du khách, truyền thông và các hoạt động thương mại.

Xu hướng đó cũng đang dần hình thành tại Việt Nam. Thay vì tổ chức các giải chạy trong những đô thị quen thuộc, nhiều địa phương lựa chọn khai thác lợi thế về cảnh quan, văn hóa và thiên nhiên để tạo nên bản sắc riêng cho từng cung đường.

Giải Marathon Quốc tế VTV LPBank là một trong những giải đấu kiên định với hướng đi này khi mỗi mùa giải đều gắn với một vùng đất mang những giá trị đặc trưng của Việt Nam.

Mỗi cung đường là một câu chuyện về điểm đến

Mùa giải đầu tiên năm 2024 với chủ đề “Sắc màu hoàng hôn Cát Bà” đã đưa vận động viên đến với Cát Bà (Hải Phòng), thời điểm quần đảo vừa được UNESCO ghi danh là Di sản thiên nhiên thế giới. Việc lựa chọn Cát Bà không chỉ tạo nên một cung đường khác biệt mà còn mở ra cách quảng bá điểm đến thông qua trải nghiệm thực tế.

Thay vì ngắm cảnh qua những thước phim hay hình ảnh quảng bá, hàng nghìn vận động viên được trực tiếp chinh phục cung đường ven biển, băng qua những dãy núi đá vôi và hướng tầm mắt ra Vịnh Lan Hạ.

Từ trải nghiệm đó, mỗi vận động viên cũng trở thành một “đại sứ” của điểm đến. Những bức ảnh, đoạn phim và câu chuyện được chia sẻ trên mạng xã hội, báo chí và truyền hình đã góp phần đưa hình ảnh Cát Bà đến gần hơn với cộng đồng yêu chạy bộ trong và ngoài nước, tạo hiệu ứng truyền thông tự nhiên cho địa phương.

Nếu Cát Bà ghi dấu bằng vẻ đẹp của biển đảo và di sản, thì Đại Lải ở mùa giải 2025 lại mở rộng khái niệm về một giải marathon. Với chủ đề “Nhịp điệu xuyên thời gian”, giải đấu được thiết kế như một chuỗi trải nghiệm kéo dài nhiều ngày, kết hợp thi đấu với tham gia không gian triển lãm (expo), giao lưu và khám phá văn hóa địa phương.

Cách tổ chức này phản ánh xu hướng của nhiều giải marathon quốc tế, nơi cuộc đua chỉ là một phần của hành trình. Vận động viên đến sớm để nhận bộ vật phẩm thi đấu (race kit), tham gia các hoạt động bên lề và dành thêm thời gian khám phá điểm đến. Nhờ đó, các dịch vụ lưu trú, ẩm thực, vận chuyển và du lịch cũng có thêm cơ hội phát triển.

Giải Marathon Quốc tế VTV LPBank 2025 được tổ chức tại Đại Lải với chủ đề “Nhịp điệu xuyên thời gian”.

Đại Lải vì thế không chỉ là nơi diễn ra một cuộc đua mà trở thành điểm hẹn của cộng đồng yêu chạy bộ, nơi thể thao, nghỉ dưỡng và trải nghiệm văn hóa được kết nối trong cùng một hành trình. Sau hai mùa giải đầu tiên, một dấu ấn cũng dần được hình thành: mỗi mùa giải không chỉ mang đến một cung đường mới mà còn kể câu chuyện riêng về vùng đất đăng cai.

Vân Long - mảnh ghép hoàn thiện hành trình qua những miền di sản

Mùa giải năm 2026 tiếp tục nối dài định hướng đó khi lựa chọn Khu bảo tồn thiên nhiên đất ngập nước Vân Long (Ninh Bình) làm điểm đến mới. Không chỉ là một cung đường khác biệt, Vân Long còn đại diện cho xu hướng du lịch sinh thái và du lịch trải nghiệm đang ngày càng được ưa chuộng.

Với diện tích gần 3.500ha, Vân Long là khu bảo tồn đất ngập nước lớn nhất đồng bằng Bắc Bộ, nổi tiếng với hệ sinh thái đa dạng, những dãy núi đá vôi kỳ vĩ và quần thể voọc mông trắng quý hiếm. Khác với những đường chạy trong đô thị, cung đường tại Vân Long đưa vận động viên hòa mình vào thiên nhiên, nơi cảnh quan trở thành một phần của trải nghiệm thi đấu.

Lễ công bố Giải Marathon Quốc tế VTV LPBank 2026 với chủ đề “Sải bước thăng hoa - Qua miền Di sản”.

Nếu Cát Bà đại diện cho di sản biển đảo, Đại Lải mang dấu ấn của du lịch nghỉ dưỡng, thì Vân Long là câu chuyện về bảo tồn thiên nhiên và phát triển du lịch sinh thái. Ba mùa giải, ba vùng đất với những bản sắc khác nhau nhưng cùng chung một mục tiêu: đưa vẻ đẹp thiên nhiên và văn hóa Việt Nam đến gần hơn với cộng đồng yêu chạy bộ thông qua những trải nghiệm chân thực.

Giá trị còn ở lại sau mỗi vạch đích

Qua ba mùa giải, Giải Marathon Quốc tế VTV LPBank cho thấy mục tiêu không chỉ dừng ở việc tổ chức một sự kiện thể thao, mà hướng tới kết nối thể thao với du lịch, văn hóa và phát triển cộng đồng.

Tại nhiều quốc gia, marathon đã trở thành một phần của “kinh tế sự kiện”, tạo động lực cho các ngành lưu trú, ẩm thực, vận tải và du lịch. Hàng nghìn vận động viên cùng người thân đến địa phương trước ngày thi đấu để nhận bộ vật phẩm thi đấu (race kit), tham gia không gian triển lãm (expo) và khám phá điểm đến, qua đó góp phần gia tăng sức sống cho kinh tế dịch vụ.

Giá trị của một giải marathon cũng không khép lại khi cuộc đua kết thúc. Những hình ảnh, video và câu chuyện được chia sẻ bởi chính các vận động viên tiếp tục lan tỏa trên mạng xã hội và truyền thông, góp phần quảng bá điểm đến một cách tự nhiên, bền vững.

Đó cũng là định hướng mà Giải Marathon Quốc tế VTV LPBank kiên trì theo đuổi. Thay vì lựa chọn những cung đường quen thuộc, giải đấu ưu tiên các địa phương giàu tiềm năng về thiên nhiên, văn hóa và du lịch, để mỗi mùa giải không chỉ mang đến trải nghiệm mới cho các vận động viên mà còn góp phần giới thiệu vẻ đẹp của từng vùng đất.

Trong hành trình đó, LPBank không chỉ đồng hành với vai trò nhà tài trợ mà cùng VTV, Thành An Media và các địa phương xây dựng một giải đấu có bản sắc riêng, nơi thể thao trở thành cầu nối giữa doanh nghiệp, cộng đồng và điểm đến.

Đây cũng là cách ngân hàng hiện thực hóa định hướng phát triển bền vững thông qua những sáng kiến tạo ra giá trị lâu dài cho xã hội, đúng với tinh thần “Lan tỏa Lộc Phát - Kiến tạo giá trị” mà LPBank theo đuổi.

Ông Vũ Quốc Khánh, Tổng Giám đốc Ngân hàng TMCP Lộc Phát Việt Nam, phát biểu tại lễ công bố Giải Marathon Quốc tế VTV LPBank 2026.

Chia sẻ tại lễ công bố Giải Marathon Quốc tế VTV LPBank 2026, ông Vũ Quốc Khánh, Tổng Giám đốc LPBank, cho biết ngân hàng kỳ vọng giải đấu sẽ tiếp tục truyền cảm hứng rèn luyện sức khỏe, lan tỏa tinh thần vượt qua giới hạn bản thân, đồng thời góp phần quảng bá vẻ đẹp thiên nhiên, văn hóa và con người Việt Nam tới cộng đồng yêu chạy bộ trong nước và quốc tế.

Ngày 30/8 tới, hàng nghìn vận động viên sẽ xuất phát giữa không gian nguyên sơ của Vân Long. Khi cuộc đua khép lại, điều còn ở lại không chỉ là thành tích của những người về đích mà còn là những câu chuyện về thiên nhiên, văn hóa và con người được lan tỏa từ chính trải nghiệm của người tham dự.

Qua ba mùa giải, Giải Marathon Quốc tế VTV LPBank đang từng bước khẳng định dấu ấn riêng khi biến mỗi cung đường thành hành trình quảng bá điểm đến và kiến tạo những giá trị bền vững cho cộng đồng.