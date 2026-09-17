Hành trình 7 năm theo đuổi triết lý sản phẩm thực tế của LADOS

(VTC News) -

Tiền thân là Hộ kinh doanh Thương Tín, có trụ sở tại 63 - 65 đường S2, phường Tây Thạnh, quận Tân Phú, TP.HCM, LADOS từng bước hoàn thiện sản phẩm dựa trên nhu cầu thực tế của người tiêu dùng, từ chất liệu, phom dáng đến trải nghiệm sử dụng. Đây cũng là nền tảng để thương hiệu theo đuổi hướng phát triển thời trang nam nội địa thực tế và bền vững.

LADOS và hành trình phát triển thời trang cho nam giới Việt

Được thành lập từ nền tảng nghiên cứu sâu sắc thói quen thời trang của nam giới Việt Nam, LADOS tập trung kiến tạo một hệ sinh thái trang phục mang phong cách tối giản, tinh tế và có tính ứng dụng cao.

Danh mục sản phẩm tại website chính thức Lados.vn rất đa dạng, bao quát hầu hết các nhu cầu phục trang hàng ngày của phái mạnh. Từ nhóm trang phục công sở thanh lịch như sơ mi dài tay cúc ẩn Men’s Formal (LD8119) hay quần tây Form Straight (LD4166), đến các dòng sản phẩm năng động hơn như áo polo ngắn tay Waffle (LD9205) và quần jean nam siêu nhẹ Pro Jean (LD4184).

Các thiết kế của LADOS hướng đến sự hài hòa giữa vẻ ngoài hiện đại, tối giản và tính ứng dụng cao, phù hợp với nhiều phong cách trong cuộc sống hằng ngày.

Đại diện doanh nghiệp chia sẻ, sự cân bằng giữa phom dáng hiện đại, chất liệu bền bỉ và giá thành hợp lý chính là yếu tố giúp đơn vị duy trì sự gắn kết dài lâu với khách hàng.

LADOS hiện sử dụng hơn 30 dòng chất liệu đa dạng như Cotton, Cotton Compact, CVC, Linen, Denim, Kaki, Oxford, Pique, Polyester, Rayon cùng nhiều dòng vải kỹ thuật chuyên dụng cho quần áo thể thao, đáp ứng đa dạng nhu cầu về thiết kế, công năng và trải nghiệm sử dụng.

Mỗi sản phẩm khi đưa ra thị trường đều trải qua quy trình nghiên cứu kỹ lưỡng về số đo hình thể nam giới Việt, giúp trang phục lên form chuẩn xác nhưng vẫn đảm bảo sự dễ chịu khi vận động suốt cả ngày dài.

LADOS đẩy mạnh kết nối khách hàng trực tuyến

Bên cạnh việc phát triển dải sản phẩm chất lượng, sự bứt phá của LADOS còn ghi dấu ấn đậm nét thông qua chiến lược tiếp cận khách hàng trên môi trường số. Doanh nghiệp đã chủ động tiếp thị số và vận hành hệ thống bán hàng trực tuyến đồng bộ trên các nền tảng thương mại điện tử lớn ngay từ giai đoạn đầu.

Hiện kênh TikTok chính thức @ladosvietnam đã đạt hơn 115.300 người theo dõi và hơn 393.200 lượt yêu thích, trong khi trang Facebook LADOS cũng ghi nhận hơn 86.000 người theo dõi, cho thấy mức độ hiện diện ngày càng rõ nét của thương hiệu trên các nền tảng mạng xã hội.

Các phiên LIVE được tổ chức đều đặn mỗi ngày, tăng cường tương tác và kết nối trực tiếp với khách hàng.

Nhận thức rõ tầm quan trọng của việc tương tác trực tiếp và cá nhân hóa trải nghiệm mua sắm trực tuyến, đội ngũ LADOS đã vận hành các phiên phát sóng trực tiếp (LIVE) đều đặn hàng ngày theo hai khung giờ cố định từ 7 giờ đến 17 giờ và từ 18 giờ đến 24 giờ.

Việc duy trì tần suất livestream ổn định này không chỉ giúp người tiêu dùng dễ dàng tiếp cận thông tin trực quan về form dáng, chất liệu sản phẩm mà còn tạo không gian tương tác hai chiều kịp thời, hỗ trợ tư vấn kích cỡ chuẩn xác nhất cho từng đối tượng khách hàng.

LADOS mở rộng trải nghiệm mua sắm

Song song với việc đẩy mạnh doanh số trực tuyến, LADOS vẫn duy trì và nâng cao năng lực phục vụ trực tiếp tại showroom. Doanh nghiệp luôn chủ trương lắng nghe và tiếp thu mọi đóng góp ý kiến từ khách hàng để cải tiến sản phẩm và hoàn thiện các chính sách hậu mãi như hỗ trợ đổi trả linh hoạt, giao hàng nhanh chóng.

LADOS theo đuổi phong cách thời trang nam hiện đại, nam tính và khác biệt, đặt chất lượng, trải nghiệm cùng những giá trị bền vững làm nền tảng cho từng sản phẩm.

Trong giai đoạn phát triển tiếp theo, LADOS định hướng tiếp tục hoàn thiện chuỗi cung ứng, đa dạng hóa các dải sản phẩm mới nhằm bắt kịp các xu hướng thời trang quốc tế nhưng vẫn đảm bảo sự phù hợp tối đa với người tiêu dùng Việt Nam.

Việc kiên trì bám sát triết lý sản phẩm thực tế và tối ưu hóa trải nghiệm khách hàng chính là bệ đỡ vững chắc để thương hiệu tiếp tục chinh phục những cột mốc phát triển mới trên phạm vi toàn quốc.

Trong bối cảnh thị trường thời trang nam không ngừng thay đổi, LADOS tiếp tục tập trung hoàn thiện sản phẩm, nâng cao năng lực cạnh tranh và thích ứng với nhu cầu ngày càng đa dạng của người tiêu dùng.

Từ những giá trị được xây dựng trong từng sản phẩm qua 7 năm phát triển sẽ là cơ sở để thương hiệu LADOS mở rộng chặng đường phía trước, hướng tới xây dựng vị thế bền vững trong thị trường thời trang nam Việt.