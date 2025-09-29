Chìm trong nước lũ, hàng loạt thôn, bản ở Nghệ An bị chia cắt sau bão Bualoi

(VTC News) -

Do ảnh hưởng của bão số 10 Bualoi, nhiều xã miền tây Nghệ An hứng lượng mưa lớn khiến bản làng bị ngập lụt, đường sá bị sạt lở nên giao thông bị chia cắt, ảnh hưởng rất lớn đến người dân.

Cụ thể, tại xã Tiền Phong, nước khe suối dâng cao làm ngập 3 cầu tràn, thậm chí cầu Nhạn Quạc bị nước lũ cuốn kèm cây cối mắc kẹt. Lực lượng chức năng đã khẩn trương có mặt để giải tỏa, đảm bảo an toàn giao thông. Nhiều tuyến đường và nhà dân bị ngập sâu, trong đó bản Long Quang xảy ra sạt lở núi, trực tiếp đe dọa khu dân cư.

Nhiều thôn bản xã Châu Thắng chìm trong biển nước.

Trước diễn biến nguy hiểm, chính quyền xã đã huy động lực lượng hỗ trợ di chuyển tài sản, sơ tán người dân ra khỏi vùng rủi ro. Đến thời điểm này, 3 bản Na Sành, Mường Hin và Na Cày bị cô lập hoàn toàn. Công tác cứu hộ, ứng phó đang được triển khai khẩn trương nhằm giảm thiểu thiệt hại, bảo vệ tính mạng và tài sản cho bà con.

Nước lũ dâng cao tại cầu tràn xã Lượng Minh.

Tại xã Thông Thụ, tình hình cũng rất phức tạp khi có 8 bản bị chia cắt do nước dâng cao. Một số đoạn đường trọng yếu như dốc Pu Nguồn - ngã ba Xốp Chảo đi Mường Cạt, và tuyến Quốc lộ 16 đã xảy ra sạt lở nghiêm trọng, cản trở giao thông. Chính quyền xã Thông Thụ đã bố trí lực lượng túc trực tại các cầu tràn, khe suối, đồng thời lập chốt kiểm soát tạm thời, cấm người và phương tiện qua lại tại khu vực ngập sâu để phòng ngừa rủi ro lũ ống, lũ quét.

Mưa lớn tại xã Tri Lễ cũng gây nhiều thiệt hại, 3 ngôi nhà bị tốc mái, 4 hộ bị ảnh hưởng bởi sạt lở. Ngay trong đêm 28 và rạng sáng 29/9, chính quyền xã đã khẩn trương di dời 62 hộ với 322 nhân khẩu tại 9/21 bản ra khỏi vùng nguy hiểm.

Đất đá sạt lở khiến giao thông bị chia cắt.

Trong khi đó, tại xã Quỳ Châu, nước sông Hiếu dâng cao làm nhiều bản ven sông chìm trong nước. Chính quyền địa phương đã phát loa truyền thanh, huy động nhóm cộng đồng thông tin liên tục để người dân chủ động ứng phó. Lực lượng dân quân, đoàn viên, thanh niên và các tổ chức đoàn thể luôn sẵn sàng tham gia sơ tán khẩn cấp.

Hiện cầu Châu Tiến ở xã Châu Tiến đã ngập sâu, giao thông qua lại hoàn toàn bị tê liệt.

Ghi nhận của PV lúc 14h ngày 29/9, mưa tiếp tục nặng hạt tại nhiều xã miền núi Nghệ An như: Quỳ Châu, Môn Sơn, Con Cuông, Thông Thụ, Tiền Phong, Na Sành, Chi Khê...Cùng với mưa, nước lũ cũng dâng cao khiến nhiều tuyến đường bị chia cắt. Thống kê ban đầu, Nghệ An có 141 nhà bị hư hỏng, tốc mái.

Theo Đài Khí tượng thủy văn Nghệ An, nhiều địa phương trên địa bàn tỉnh dự báo vẫn phải chịu ảnh hưởng nặng nề do cơn bão số 10 và hoàn lưu sau bão.

Nước lũ dâng cao tại xã Yên Hòa.

Dự báo trong 6-12 giờ tới, lũ trên các sông Nghệ An tiếp tục lên. Lũ lên nhanh trên sông Lam có khả năng đạt mức báo động 2, báo động 3, có nơi trên báo động 3.

Sạt lở tại xã Tam Thái và Môn Sơn.

Vì vậy, các địa phương cần tiếp tục theo dõi, triển khai các biện pháp ứng phó khi lũ trên sông Lam tiếp tục lên nhanh gây ngập lụt diện rộng trên địa bàn toàn tỉnh Nghệ An. Nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất vùng núi, trung du, ven sông, suối nhỏ và các sườn dốc ở khu vực vùng núi.

Dự báo ngày và đêm 30/9, trên địa bàn còn có mưa rào và dông rải rác, có nơi mưa to với lượng mưa phổ biến 10mm-30mm, có nơi trên 50mm. Cần đề phòng mưa với cường độ lớn trong thời gian ngắn gây ngập úng tại các khu đô thị và vùng thấp trũng. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiều bản làng bị chia cắt.

Trước diễn biến mưa lũ còn phức tạp, các địa phương miền Tây Nghệ An tiếp tục bám sát tình hình thời tiết, đồng thời chuẩn bị sẵn các phương án ứng phó, nhằm đảm bảo an toàn tối đa cho người dân vùng bị ảnh hưởng.