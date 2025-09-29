Chợ Nghệ An tiêu điều sau bão Bualoi, tiểu thương đội mưa dọn dẹp

Theo ban quản lý chợ Hưng Dũng, khoảng 150 ki ốt bị hư hại nặng nề, đặc biệt ở các khu hàng thực phẩm như thịt, cá. Dù đã bố trí người trực xuyên đêm để ứng phó nhưng sức gió quá mạnh khiến mọi nỗ lực chằng chống đều bất lực. “So với bão số 5, bão số 10 mạnh gấp đôi. Thiệt hại lần này thật sự là cú đòn rất nặng đối với bà con tiểu thương”, ông Nguyễn Khắc Thành, đại diện Ban quản lý chợ Hưng Dũng cho biết.