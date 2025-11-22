Hàng nghìn người ở Đắk Lắk vẫn bị cô lập do lũ còn ngập sâu, chảy xiết

(VTC News) -

Sáng 22/11, ông Lê Văn Thìn, Bí thư Đảng ủy phường Đông Hòa, tỉnh Đắk Lắk cho biết, mặc dù nước đã rút khoảng 1,5m so với đỉnh lũ nhưng nhiều khu vực vẫn ngập sâu khiến công tác cứu hộ gặp vô vàn khó khăn.

“Ngay cả Quốc lộ 1 – nơi cao nhất – cũng bị ngập nhiều đoạn khiến xe cộ kẹt dài. Hàng chục nghìn người dân vẫn đang mắc kẹt, không thể tiếp cận vì sóng lớn, nước chảy xiết. Đường bộ không vào được, cano cũng cực kỳ khó di chuyển”, ông Thìn thông tin.

Khung cảnh ngổn ngang ở phường Đông Hòa.

Đến thời điểm hiện tại, phường ghi nhận ít nhất 7 người chết, còn số người mất tích vẫn chưa thể thống kê do nhiều khu vực bị chia cắt hoàn toàn.

UBND phường đề nghị hỗ trợ khẩn cấp 6 cano, thực phẩm, nước uống cho 23.000 người đang bị cô lập, đồng thời yêu cầu sớm khắc phục điện, viễn thông để bảo đảm liên lạc và phục vụ người dân.

Cũng trong sáng nay, Ban Chỉ huy phòng thủ dân sự tỉnh Đắk Lắk có báo cáo đánh giá tóm tắt về tình hình mưa lũ và công tác ứng phó trên địa bàn tỉnh.

Theo đó, sau cơn bão số 13, từ 15-21/11, trên địa bàn tỉnh xảy ra mưa rất lớn, liên tục, trên diện rộng. Đây là đợt mưa lũ lớn trong nhiều thập kỷ qua trên địa bàn tỉnh, vượt qua cơn lũ lịch sử năm 1993, gây ra thiệt hại lớn về người và tài sản.

Nhiều khu vực trên địa bàn phường Đông Hòa vẫn đang ngập sâu.

Tính đến 20h ngày 21/11, toàn tỉnh có 27 người chết (đang tiếp tục cập nhật), 8 người mất tích, 2 người bị thương.

Về tài sản, đợt lũ này gây thiệt hại đặc biệt lớn, khoảng 150.000 nhà bị chìm sâu trong nước. Cơ sở hạ tầng thiệt hại ước tính khoảng 1.000 tỷ đồng, chăn nuôi 830 tỷ đồng, thủy sản khoảng 2.000 tỷ đồng, trồng trọt khoảng 1.500 tỷ đồng… Ước tính sơ bộ tổng thiệt hại gần 5.330 tỷ đồng (chưa tính tài sản trong gia đình người dân).

Hiện nay, mực nước tại một số khu vực phía đông tỉnh đang giảm, nhưng vẫn còn 6/34 xã, phường đang ngập sâu gồm: Hòa Xuân, Đông Hòa, Hòa Thịnh, Hòa Mỹ, Phú Hòa 2...

