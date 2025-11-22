Chính quyền Đắk Lắk bác tin 'hàng trăm người chết do lũ' lan truyền trên mạng

(VTC News) -

Sáng 22/11, trao đổi với phóng viên, ông Lê Chí Hoại, Chủ tịch UBND xã Hòa Thịnh (Đắk Lắk) cho rằng những thông tin lan truyền trên mạng xã hội về thiệt hại thương vong tại xã là tin không đúng sự thật.

Theo ông Hoại, người dân cần tiếp cận các thông tin chính thống để tránh hoang mang và chính quyền xã đang thực hiện công tác cứu hộ người dân song song với thống kế thiệt hại.

Theo báo cáo mới nhất vào chiều 21/11 của Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Đắk Lắk đã không công bố số liệu thương vong do mưa lũ và nêu rõ: "Tính đến thời điểm hiện tại, mưa, lũ, sạt lở đất đã làm nhiều người chết và mất tích".

Lực lượng chức năng dùng thuyền để vận chuyển hàng cứu trợ, đưa đến từng nhà dân đang bị ngập lụt

Tối 21/11, trên mạng xã hội liên tục đăng tải nhiều clip, thông tin cho rằng tại xã Hòa Thịnh có "hàng trăm người chết do lũ", "người trú bão ở nhà nghỉ tử vong hàng loạt"... Những thông tin này khiến người dân vô cùng hoang mang, lo lắng.

Theo Sở Nông nghiệp và Môi trường Đắk Lắk, mưa lớn, lũ đặc biệt lớn, kết hợp với thủy triều cao đã gây ngập lụt nghiêm trọng tại tỉnh này. Tính đến tối 21/11, mưa, lũ, sạt lở đất tại Đắk Lắk đã làm nhiều người chết và mất tích; hơn 200.000 ngôi nhà bị ngập; phải di dời hơn 18.000 hộ; 358 điểm trường bị ngập; 10 trạm y tế bị ngập, hư hỏng và 118.823 hộ gia đình bị mất điện.

Mưa lũ gây thiệt hại hơn 63.000ha cây ngắn ngày và hơn 100.000ha cây lâu năm; 3,5 triệu con gia súc, gia cầm bị chết, cuốn trôi; khoảng 127.000 lồng nuôi trồng thủy sản và 1.000 ha diện tích nuôi tôm nước lợ bị thiệt hại.

Toàn tỉnh có 21 điểm bị sạt lở, ngập tắc giao thông (gồm 10 điểm trên các tuyến QL, 11 điểm trên các tuyến tỉnh lộ) và nhiều tuyến đường xã, giao thông nông thôn bị ngập gây chia cắt; nhiều công trình thủy lợi, kênh mương nội đồng bị sạt lở, hư hỏng.

Các lực lượng đã phối hợp vận động, di dời 3.917 hộ đến nơi an toàn. Các tổ ca nô của quân đội đôn đốc di dời được 505 người từ vùng nguy hiểm đến nơi an toàn trong thời gian nước lũ lên cao. Tổng giá trị thiệt hại theo thống kê ban đầu tại Đắk Lắk là hơn 4.500 tỷ đồng

