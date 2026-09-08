Hàng loạt thiết bị công nghệ giá ưu đãi, số lượng cực giới hạn tại Viettel Store

(VTC News) -

Chỉ diễn ra trong 3 ngày từ 08 đến 10/9, từ iPhone, OPPO, Xiaomi, HONOR cho đến laptop HP, khách hàng có thể lựa chọn nhiều thiết bị khác nhau, nhưng điểm đáng chú ý là số lượng ưu đãi được giới hạn theo từng sản phẩm.

Trong danh sách lần này, laptop HP 240R G9 là sản phẩm có số lượng Flash Sale ít nhất. Phiên bản trang bị Core 5-120U, RAM 16GB, SSD 512GB, màn hình 14 inch FHD, hỗ trợ Wi-Fi, Bluetooth và Windows 11 SL có giá 19.590.000 đồng. Tuy nhiên, mức giá ưu đãi chỉ dành cho 5 suất, khiến mẫu laptop này trở thành một trong những deal có tính giới hạn cao nhất chương trình.

Ở nhóm smartphone, Apple tiếp tục thu hút sự chú ý với ba lựa chọn iPhone. iPhone 15 256GB được áp dụng giá Flash Sale 20.290.000 đồng. Trong khi đó, iPhone 16 Plus 128GB có giá 23.590.000 đồng và phiên bản iPhone 16 Plus 256GB có giá 26.390.000 đồng. Mỗi phiên bản chỉ giới hạn 20 suất với mức giá ưu đãi.

Không chỉ có Apple, chương trình còn mang đến nhiều lựa chọn từ Xiaomi với mức giá trải rộng ở nhiều phân khúc. Xiaomi Redmi Note 17 4GB/128GB có giá 5.690.000 đồng, trong khi Redmi Note 17 5G 6GB/128GB được áp dụng giá 7.490.000 đồng. Đáng chú ý nhất trong dòng sản phẩm này là Redmi Note 17 Pro Max 5G 8GB/512GB, có giá Flash Sale 13.990.000 đồng.

Cả ba mẫu Redmi Note 17 đều chỉ có 15 suất ưu đãi, do đó khách hàng đang quan tâm đến các phiên bản này cần đặc biệt chú ý đến thời điểm mua.

Bên cạnh dòng Redmi Note, Xiaomi còn đưa vào chương trình hai mẫu Redmi 17. Xiaomi Redmi 17 5G 4GB/128GB có giá 5.390.000 đồng, còn Xiaomi Redmi 17 6GB/256GB được niêm yết ở mức 6.290.000 đồng. Mỗi sản phẩm có 20 suất Flash Sale.

Với khách hàng đang tìm kiếm smartphone ở tầm giá dễ tiếp cận, HONOR X8d 8GB/128GB cũng là một lựa chọn đáng chú ý khi được áp dụng mức giá 6.190.000 đồng, với 20 suất ưu đãi.

Trong khi đó, OPPO mang đến nhiều lựa chọn ở các phân khúc khác nhau. OPPO Reno16F 5G 8GB/256GB có giá Flash Sale 13.490.000 đồng, còn OPPO A6T Pro 8GB/128GB có giá 8.490.000 đồng. Với nhu cầu bộ nhớ cao hơn, khách hàng có thể lựa chọn OPPO A6 8GB/256GB với giá 10.590.000 đồng. Mỗi mẫu OPPO trong chương trình đều có 50 suất ưu đãi.

Sự khác biệt về số lượng cũng là yếu tố khiến chương trình Flash Sale lần này đáng chú ý. Trong khi laptop HP 240R G9 chỉ có 5 suất, các mẫu Xiaomi Redmi Note 17 được giới hạn 15 suất cho mỗi phiên bản. Nhóm iPhone, Xiaomi Redmi 17 và HONOR X8d có 20 suất cho từng sản phẩm, còn các mẫu OPPO có số lượng ưu đãi cao hơn với 50 suất.

Nhờ sự góp mặt của nhiều thương hiệu và nhiều mức giá, chương trình hướng tới khá đa dạng nhu cầu sử dụng. Người dùng yêu thích hệ sinh thái Apple có thể lựa chọn iPhone, trong khi Xiaomi, OPPO và HONOR mang đến thêm nhiều phương án ở các phân khúc khác nhau. Với người cần thiết bị phục vụ học tập hoặc công việc, laptop HP cũng là một lựa chọn trong danh sách Flash Sale.

Tuy nhiên, yếu tố cần lưu ý nhất vẫn là thời gian và số lượng. Chương trình chỉ diễn ra từ 8 đến 10/9, đồng thời mức giá ưu đãi chỉ áp dụng trong số lượng suất Flash Sale được quy định cho từng sản phẩm. Đặc biệt, những sản phẩm chỉ có 5 hoặc 15 suất có thể hết ưu đãi sớm nếu lượng khách hàng quan tâm cao.

Khách hàng có nhu cầu nên chủ động lựa chọn sản phẩm, kiểm tra tình trạng ưu đãi và liên hệ Viettel Store sớm để tránh bỏ lỡ mức giá Flash Sale.