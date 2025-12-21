Đây là lần tiếp xúc đầu tiên giữa các quan chức Hàn Quốc và Nga kể từ khi quan hệ song phương xấu đi từ tháng 10/2024, liên quan đến hợp tác giữa Bình Nhưỡng và Moskva trong xung đột Nga - Ukraine, ngoại trừ cuộc hội đàm cấp ngoại trưởng Hàn - Nga hồi tháng 9 vừa qua nhân kỳ họp của Đại hội đồng Liên hợp quốc tại New York.

Ngoài việc trao đổi ý kiến về Chương trình phát triển hạt nhân - tên lửa của Triều Tiên, phía Hàn Quốc còn bày tỏ mong muốn Nga giữ một vai trò mang tính xây dựng trong việc nối lại tiến trình hòa bình trên Bán đảo Triều Tiên, dự kiến sẽ chính thức được khởi động từ đầu năm 2026.

Hàn Quốc tiết lộ cuộc mật đàm với Nga về vấn đề hạt nhân của Triều Tiên. (Ảnh: Reuters)

Phía Hàn Quốc cho rằng trong khi Moskva đang hậu thuẫn cho Bình Nhưỡng, vai trò và ý đồ của Nga có một vị trí quan trọng trong việc đưa Triều Tiên quay trở lại bàn đàm phán, và đây là một trong những lý do chính để Seoul cử đoàn đàm phán sang Moskva. Tuy nhiên, theo giới quan sát, động thái này còn mang nhiều cung bậc mục đích khác.

Các nhà phân tích chính trị cho rằng không thể phủ nhận mối quan hệ giữa việc các quan chức ngoại giao Hàn Quốc bí mật thăm Nga và những tiến triển hiện nay trong quá trình đàm phán hòa bình liên quan xung đột Nga - Ukraine.

Động thái này cũng cho thấy, mặc dù cuộc đàm phán này chưa thể có kết quả ngay trong một sớm một chiều, nhưng Hàn Quốc đã đặt việc đình chiến vào tầm ngắm và đã bắt đầu triển khai các hoạt động ngoại giao có liên quan, nhằm đón đầu việc chiến sự Nga - Ukraine chấm dứt.

Các nhà phân tích chính trị Hàn Quốc cũng nhận định về khả năng sau khi xung đột Nga - Ukraine kết thúc, Nga không thể không cân nhắc khả năng cải thiện quan hệ với Hàn Quốc, đồng thời, Triều Tiên cũng sẽ xem xét việc đối thoại với Mỹ.

Cơ sở của những phân tích này càng được củng cố bằng việc Bộ Ngoại giao Hàn Quốc vừa trình Tổng thống nước này Lee Jae-myung một báo cáo, trong đó tổng hợp các biện pháp nhằm thúc đẩy lợi ích quốc gia sau khi xung đột Nga - Ukraine kết thúc.

Những biện pháp này được Ngoại trưởng Hàn Quốc Cho-hyeon mô tả là những gì Hàn Quốc phải làm khi Nga và Ukraine đình chiến.