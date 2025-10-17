Chiến dịch truy quét lừa đảo ở Campuchia: Hai người Hàn Quốc được hồi hương

(VTC News) -

Một quan chức Cảnh sát Quốc gia Hàn Quốc xác nhận với AFP rằng hai người Hàn Quốc đã được hồi hương và tới Sân bay Quốc tế Incheon vào ngày 17/10. Vị quan chức này không cung cấp thêm thông tin về những gì hai người này đã làm tại Campuchia.

Ông cũng cho biết thêm rằng hai người khác đã trở về Hàn Quốc từ Campuchia đầu tuần này.

Thủ tướng Hun Manet đã ra lệnh trấn áp mạnh tay các trung tâm lừa đảo ở Campuchia. Ảnh: Reuters

Động thái này diễn ra chỉ một ngày sau khi Phnom Penh tuyên bố kế hoạch trục xuất 59 người Hàn Quốc bị cáo buộc tham gia các hoạt động lừa đảo trực tuyến.

Cố vấn An ninh Quốc gia Hàn Quốc Wi Sung-lac cho biết, 63 người Hàn bị bắt giữ bao gồm cả “những người tự nguyện và những người bị ép buộc” tham gia vào các hoạt động lừa đảo. Và hiện những người này đang bị tạm giữ tại Campuchia và đang phối hợp chặt chẽ để sớm đưa họ về nước.

Một quan chức Bộ Ngoại giao Hàn Quốc cho biết chính phủ hiện chưa thể công bố thông tin chi tiết về kế hoạch hồi hương các công dân mà Campuchia thông báo sẽ trục xuất.

Hàn Quốc đã cử một đoàn công tác sang Campuchia ngày 15/10 để trao đổi về các vụ việc liên quan tới việc làm giả và các trung tâm lừa đảo, nơi bị cáo buộc bắt giữ hàng chục công dân Hàn Quốc.

Theo dữ liệu của Seoul, có khoảng 1.000 người Hàn Quốc trong hơn 200.000 người bị cho là đang làm việc tại các trung tâm lừa đảo mạng ở Campuchia. Một số bị ép buộc dưới đe dọa bạo lực để tham gia vào các chiêu trò “mổ lợn” – loại lừa đảo đầu tư tiền điện tử dựa trên việc xây dựng lòng tin với nạn nhân trước khi chiếm đoạt tài sản.

Các chuyên gia cảnh báo, ngành công nghiệp lừa đảo trực tuyến trị giá hàng tỷ USD này đang mở rộng nhanh chóng tại Campuchia, thu hút nhiều người tham gia tự nguyện, trong khi không ít người khác bị cưỡng ép bởi các tổ chức tội phạm xuyên quốc gia.