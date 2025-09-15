Hai vợ chồng ở TP.HCM tử vong sau tiếng la thất thanh

Tối 15/9, Công an TP.HCM cùng các đơn vị liên quan phong toả, khám nghiệm hiện trường để điều tra nguyên nhân tử vong của hai vợ chồng trước cửa nhà.
Theo thông tin ban đầu, khoảng 19h, người dân nghe tiếng la hét thất thanh trong căn nhà nằm ở khu dân cư trên đường An Phú 18, phường An Phú. Một số người chạy lại kiểm tra thì phát hiện hai vợ chồng nằm bất động trên vũng máu, tử vong.
Người dân nhanh chóng thông báo sự việc cho cơ quan chức năng địa phương. Danh tính hai nạn nhân được xác định là ông Đ.V.L. và bà P.T.H., cùng 61 tuổi.
Công an phường An Phú ngay lập tức đến bảo vệ hiện trường, lấy lời khai các nhân chứng.
Theo người dân sống gần hiện trường, hai vợ chồng già thuê nhà ở khu vực này để sinh sống cùng con, cháu. Nguyên nhân vụ việc tiếp tục được công an điều tra làm rõ.
