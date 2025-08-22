Tạm giữ 2 quái xế tông cảnh sát cơ động, điều tra tội giết người

(VTC News) -

Ngày 22/8, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội ra quyết định khởi tố vụ án và tạm giữ hình sự (SN 2007, ở thôn Trung Oai, xã Phúc Thịnh, Hà Nội) và Nguyễn Văn Quân (SN 2007, ở thôn Nam Cường, xã Tiến Thắng, Hà Nội) để điều tra về hành vi giết người.

Khoảng 20h10 ngày 21/8, Nguyễn Bá Hoài Nam lái xe máy, chở theo Nguyễn Văn Quân không đội mũ bảo hiểm, chạy tốc độ cao trên đường Nghi Tàm hướng về Âu Cơ. ‎

Thời điểm này, các lực lượng Công an thành phố đang làm nhiệm vụ cấm đường phục vụ buổi hợp luyện Lễ kỷ niệm 80 năm ngày Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9.

Hình ảnh 2 nam thanh niên phóng xe máy vào đường cấm, tông trúng cảnh sát cơ động.

Phát hiện các đối tượng có hành vi gây nguy hiểm cho đội hình diễu binh, diễu hành và Nhân dân; tổ công tác của Công an thành phố đang làm nhiệm vụ tại chốt bảo vệ khu vực trước số nhà 336A Nghi Tàm ra hiệu lệnh dừng xe, ngăn chặn các đối tượng.

Tuy nhiên, 2 thanh niên không chấp hành mà tiếp tục lao xe đâm thẳng vào Đại uý Lê Đình Công (cán bộ Phòng Cảnh sát cơ động Công an thành phố). Cú tông mạnh khiến Đại uý Công cùng 2 đối tượng ngã ra đường. Ngay sau đó, tổ công tác khống chế, bắt giữ 2 thanh niên, đồng thời đưa cả 3 người vào bệnh viện cấp cứu.

Đại uý Công bị chấn thương sọ não, gãy xương mũi và xương hàm, gãy tay trái và có thể nói chuyện nhẹ nhàng.

"Quái xế" Nguyễn Văn Quân đang điều trị tại bệnh viện.

Hành vi của các đối tượng thể hiện sự manh động, coi thường pháp luật, gây ảnh hưởng trực tiếp đến tính mạng, sức khoẻ của cán bộ công an đang thực thi nhiệm vụ, diễn ra trong thời điểm cả nước đang hướng về kỷ niệm 80 năm ngày Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9 – sự kiện chính trị trọng đại của đất nước, gây bức xúc trong dư luận xã hội.

Giám đốc Công an TP Hà Nội chỉ đạo các đơn vị chức năng nhanh chóng thực hiện chế độ, chính sách với Đại uý Lê Đình Công và khẩn trương điều tra, sớm đưa các đối tượng ra xử lý nghiêm minh trước pháp luật để răn đe, phòng ngừa các hành vi vi phạm pháp luật cũng như các hành vi xâm phạm đến an ninh, an toàn Lễ kỷ niệm.