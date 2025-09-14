Tạm giữ tài xế xe bồn cố tình cán chết nữ sinh ở Hà Nội

(VTC News) -

Ngày 14/9, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hà Nội tạm giữ hình sự Đinh Văn Long (SN 1974; thường trú tại xã An Bình, tỉnh Phú Thọ) để điều tra về hành vi giết người.‎‎

Trước đó, khoảng 9h20 ngày 13/9, Long lái ô tô bồn chở bê tông, khi tới gầm cầu chui Vạn Điểm, thuộc thôn Lam Sơn, xã Phú Xuyên thì gây tai nạn với nữ sinh lái xe máy điện.

Vụ tai nạn khiến nữ sinh (SN 2010) đi xe máy điện bị thương, được đi cấp cứu tại Bệnh viện Bạch Mai sau đó tử vong. Sau khi xảy ra sự việc, Đinh Văn Long bỏ trốn khỏi hiện trường.‎‎

Đinh Văn Long tại cơ quan công an.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố, Phòng Cảnh sát giao thông phối hợp các đơn vị chức năng, Công an xã Phú Xuyên tổ chức khám nghiệm hiện trường, điều tra, làm rõ vụ việc theo quy định.‎‎

Đến khoảng 19h cùng ngày, Đinh Văn Long đến Công an xã Phú Xuyên đầu thú.

Tại cơ quan Công an, Long thừa nhận hành vi cố ý tiếp tục điều khiển xe ô tô kéo lê nạn nhân trên đường (sau khi va chạm) dẫn đến thương tích nặng rồi tử vong. Mục đích là để cho nạn nhân chết luôn và Long đi tù sẽ không phải lo đền bù tiền cho nạn nhân.

Kết quả xét nghiệm đối với Long không có nồng độ cồn trong hơi thở và âm tính với ma tuý.