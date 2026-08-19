Hai thập kỷ rực rỡ và hành trình vượt thời gian của Audition Việt Nam

(VTC News) -

Hành trình khẳng định vị thế Game quốc dân

Hai thập kỷ trôi qua, Audition không đơn thuần là một trò chơi giải trí mà đã trở thành một phần thanh xuân của nhiều thế hệ. Nơi những tâm hồn đồng điệu tìm thấy nhau, nơi tình bạn, tình yêu bắt đầu từ thế giới game và viết tiếp những câu chuyện đẹp ngoài đời thực. Tinh thần ấy được khẳng định khi Audition được vinh danh tại hạng mục “Game Vượt Thời Gian” - Vietnam GameVerse 2026, ghi nhận một hành trình phát triển bền bỉ.

Không dừng lại ở đó, dấu ấn chói lọi tại SEA Games 33 đã trở thành bệ phóng đưa Audition Việt Nam vươn tầm quốc tế. Cột mốc ấy càng thêm rực rỡ khi năm 2026, Việt Nam lần đầu đứng ra đăng cai Audition Grand Esports 2026 tại Cung Điền kinh Mỹ Đình - Hà Nội, quy tụ những đại diện xuất sắc nhất khu vực, góp phần khẳng định vị thế của Audition Việt Nam trên bản đồ eSports khu vực.

Sinh nhật Audition 20: hoành tráng và rực rỡ

Chủ đề AU20 mang tên Dancing in Glory chính là sự kết tinh của hành trình 20 năm Audition: nơi vũ điệu, cộng đồng và cảm xúc cùng hòa quyện để tạo nên một dấu ấn không thể thay thế. Mỗi thành tựu rực rỡ, mỗi mảnh ghép kỷ niệm vô giá trên hành trình hai thập kỷ qua đều hòa quyện, dệt nên vũ điệu vinh quang chung cho hàng triệu vũ công đã cùng Audition kiến tạo nên kỷ nguyên vàng son lộng lẫy này.

Hành trình 20 năm được đánh dấu bằng hàng loạt sự kiện trải dài khắp các nền tảng. Cũng trong dịp đặc biệt này, Audition đã có màn hợp tác thương hiệu ấn tượng: Audition bắt tay cùng Grabfood mang đến một bữa tiệc đặc biệt mang tên “Nâng ly mừng tuổi 20”, hợp tác với thương hiệu Cà phê muối Chú Long phủ màu đỏ sinh nhật trên nhiều điểm bán.

Không gói gọn ở không gian online, Audition 20 còn lan tỏa mạnh mẽ ra đời thực thông qua chuỗi giải đấu và gala được tổ chức rộng khắp 15 tỉnh thành. Với chuỗi sự kiện đã diễn ra sôi nổi, cộng đồng Audition hiện đang “sôi sục” đón chờ offline chính thức ngày 23/8 tại Hà Nội - Đà Nẵng - TP.HCM.

Đặc biệt, offline lần này sẽ có sự góp mặt của các KOL quen thuộc với cộng đồng: OSAD tại đầu cầu TP.HCM, cùng Nhism và 24k.Right tại đầu cầu Hà Nội. Sự xuất hiện của các gương mặt này hứa hẹn mang đến những khoảnh khắc giao lưu sôi động, gần gũi và đầy bất ngờ cho toàn thể vũ công.

Viết tiếp kỷ nguyên vàng son cùng Audition 20

20 năm là hành trình đủ dài để Audition trở thành một phần thanh xuân của nhiều thế hệ. Nhưng đây không phải điểm dừng, mà là cột mốc khởi đầu cho một chặng đường mới - sôi động hơn, bứt phá hơn và tiếp tục được viết nên bởi chính cộng đồng Audition.

Từ phòng net đến những sân khấu eSports chuyên nghiệp hôm nay, Audition đã không ngừng thay đổi để bắt nhịp cùng thời đại, trở thành Game thể thao điện tử - giải trí quốc dân được cộng đồng quốc tế và trong nước công nhận.

Kỷ nguyên vàng son ấy sẽ tiếp tục bằng những bước nhảy mới và những khoảnh khắc bùng nổ. Trên hành trình này, mỗi vũ công chính là một mảnh ghép không thể thiếu để giữ trọn sức sống vốn có: âm nhạc, vũ điệu và sự kết nối bền chặt giữa những tâm hồn chung niềm đam mê.