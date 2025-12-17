Điểm tên loạt dự án tại TP.HCM khởi công, khánh thành ngày 19/12

(VTC News) -

Theo kế hoạch, ngày 19/12, UBND TP.HCM đồng loạt tổ chức khởi công, khánh thành và động thổ 10 dự án trọng điểm có quy mô lớn, mang ý nghĩa đặc biệt, thiết thực chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.

Các công trình không chỉ có tổng mức đầu tư lên tới hàng chục nghìn tỷ đồng, mà còn thể hiện quyết tâm mạnh mẽ của TP.HCM trong việc kiến tạo không gian đô thị hiện đại, nâng cao chất lượng sống và tạo nền tảng phát triển bền vững trong giai đoạn mới.

Khánh thành dự án chỉnh trang trục đường Thùy Vân

Sau hơn một năm thi công khẩn trương, Dự án chỉnh trang trục đường Thùy Vân - tuyến đường ven biển quan trọng bậc nhất tại khu vực Bãi Sau, phường Vũng Tàu đã hoàn thành và sẵn sàng đưa vào khai thác từ ngày 19/12.

Dự án có tổng mức đầu tư hơn 1.068 tỷ đồng, chiều dài 3,2 km, kết hợp đồng bộ giữa chỉnh trang hạ tầng giao thông, cải tạo cảnh quan ven biển và phát triển không gian công cộng hiện đại, thân thiện.

Dự án có tổng mức đầu tư hơn 1.068 tỷ đồng, chiều dài 3,2 km - đây là bãi biển đẹp nhất TP.HCM.

Cùng với tuyến đường, công viên Bãi Sau rộng khoảng 2,15 ha được cải tạo toàn diện, mở rộng lối đi bộ ven biển, bổ sung làn xe đạp, tạo điều kiện thuận lợi để người dân và du khách tiếp cận biển an toàn.

Điểm nhấn của dự án là cụm 6 trạm dịch vụ ven biển với đầy đủ tiện ích tắm tráng, vệ sinh, gửi đồ và không gian nghỉ chân, ngắm cảnh. Trung tâm toàn khu là công viên Thùy Vân và Quảng trường Thắng Tam với tháp biểu tượng, quảng trường đá granite, bazan và đài phun nước hiện đại, phục vụ sinh hoạt cộng đồng, lễ hội, sự kiện văn hóa.

Thông xe kỹ thuật Vành đai 3 TP.HCM (đoạn qua TP.HCM)

TP.HCM dự kiến tổ chức lễ thông xe kỹ thuật đoạn tuyến dài 14,7 km phần tuyến chính cầu cạn thuộc Dự án thành phần 1 – đường Vành đai 3 TP.HCM, đi qua các phường Long Bình, Long Phước, Long Trường (TP Thủ Đức cũ), bao gồm cầu Kênh Thầy Thuốc.

Ghi nhận tại gói thầu XL3, các nhịp cầu chạy qua khu vực Vinhomes Grand Park đã nối thông suốt, hình thành trục cầu vượt cao xuyên qua khu dân cư.

Dự án Vành đai 3 TP.HCM có tổng chiều dài 76,34 km, đi qua TP.HCM, Đồng Nai và Tây Ninh, tổng mức đầu tư hơn 68.700 tỷ đồng, gồm 8 dự án thành phần, giữ vai trò trục giao thông liên vùng chiến lược của khu vực phía Nam.

Khởi công xây dựng Nhà Văn hóa Thanh niên

Dự án xây dựng Nhà Văn hóa Thanh niên tại số 4 Phạm Ngọc Thạch (phường Sài Gòn) do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp làm chủ đầu tư, là công trình dân dụng nhóm A.

Nhà văn hóa Thanh niên mới gồm 25 tầng, cao 84m với nhiều không gian chức năng hiện đại, được kỳ vọng trở thành trung tâm văn hóa - giáo dục - sáng tạo của TP.HCM.

Công trình được xây dựng trên khu đất rộng 14.344,57 m², gồm 21 tầng nổi và 4 tầng hầm, chiều cao 84,15 m, với tổng mức đầu tư khoảng 2.240 tỷ đồng. Dự án dự kiến triển khai trong giai đoạn 2025 - 2028, hướng tới trở thành trung tâm sinh hoạt văn hóa – xã hội hiện đại, mang tính biểu tượng mới cho thanh niên TP.HCM.

Khởi công dự án thành phần 2 cao tốc TP.HCM - Mộc Bài

TP.HCM cũng sẽ khởi công dự án thành phần 2 thuộc tuyến cao tốc TP.HCM - Mộc Bài giai đoạn 1, tập trung xây dựng hệ thống đường gom dân sinh dài gần 43 km, trong đó đoạn qua TP.HCM dài khoảng 19,66 km.

Lực lượng chức năng cắm mốc dự án cao tốc TP.HCM - Mộc Bài.

Dự án bao gồm 7 cầu vượt và 7 hầm chui dân sinh trên địa bàn TP.HCM, tổng mức đầu tư 2.422 tỷ đồng, thực hiện giai đoạn 2025–2027, góp phần giảm tải Quốc lộ 22, tăng an toàn giao thông và thúc đẩy phát triển kinh tế – xã hội khu vực cửa ngõ Tây Bắc.

Khởi công nâng cấp, mở rộng đường Hội Bài - Phước Tân

Dự án nâng cấp, mở rộng tuyến đường Hội Bài - Phước Tân (ĐT992), đoạn từ Quốc lộ 51 đến cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu, sẽ chính thức khởi công với tổng mức đầu tư 3.690 tỷ đồng.

Dự án nâng cấp, mở rộng đường Hội Bài - Phước Tân (ĐT992) kết nối với cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu

Tuyến đường được thiết kế vận tốc 80 km/giờ, quy mô 4 làn xe ô tô và 2 làn hỗn hợp, sử dụng khoảng 61,69 ha đất, triển khai giai đoạn 2025 - 2027, góp phần hoàn thiện mạng lưới giao thông liên vùng phía Đông.

Khởi công hai dự án thành phần Vành đai 2 TP.HCM

Hai dự án thành phần thuộc công trình Vành đai 2 TP.HCM cũng được triển khai nhằm từng bước khép kín tuyến vành đai chiến lược.

Sau nhiều năm đình trệ, nút thắt quan trọng của dự án đường Vành đai 2 TP.HCM dài 2,7 km đã được thu dọn mặt bằng, chuẩn bị thi công trở lại từ ngày 19/12.

Trong đó, đoạn từ cầu Phú Hữu đến đường Võ Nguyên Giáp dài 3,578 km có tổng mức đầu tư 2.653 tỷ đồng; đoạn từ Võ Nguyên Giáp đến Phạm Văn Đồng dài 2,446 km, tổng mức đầu tư 2.587 tỷ đồng. Các dự án thực hiện trong giai đoạn 2025–2027, góp phần giảm ùn tắc khu vực trung tâm.

Khởi công xây dựng cầu đường Nguyễn Khoái

Dự án xây dựng cầu đường Nguyễn Khoái – công trình giao thông trọng điểm kết nối quận 7, quận 4 và quận 1 cũ – cũng sẽ được khởi công.

Dự án cầu đường Nguyễn Khoái sắp khởi công, mở kỳ vọng giải tỏa ùn tắc, thúc đẩy khu Nam TP.HCM.

Công trình có tổng chiều dài khoảng 2.576 m, bao gồm cầu vượt kênh Tẻ, rạch Bến Nghé và hệ thống đường đầu cầu, đường gom, với tổng mức đầu tư 3.724 tỷ đồng, thực hiện giai đoạn 2025–2027.

Metro Bến Thành - Cần Giờ và Sài Gòn Downtown Residence

Bên cạnh các dự án đầu tư công, TP.HCM còn có hai dự án ngoài ngân sách sẽ được động thổ, bao gồm tuyến metro Bến Thành - Cần Giờvà dự án Khu dân cư Trung tâm Sài Gòn - Sài Gòn Downtown Residence. Đây là những dự án quan trọng, không chỉ góp phần cải thiện hạ tầng giao thông mà còn thúc đẩy phát triển đô thị bền vững.

Metro Bến Thành - Cần Giờ dài hơn 54 km, tốc độ thiết kế 350 km/h.

Nổi bật là tuyến đường sắt Bến Thành - Cần Giờ dài hơn 54 km, tốc độ thiết kế 350 km/h, tổng mức đầu tư 115.214 tỷ đồng, dự kiến triển khai giai đoạn 2025 - 2028, mở ra không gian phát triển mới cho khu vực ven biển phía Nam TP.

Song hành là dự án Khu dân cư Trung tâm Sài Gòn - Sài Gòn Downtown Residence, quy mô 98 căn hộ, cao 20 tầng, tổng vốn đầu tư lớn, góp phần chỉnh trang đô thị lõi trung tâm, nâng cao chất lượng sống cho người dân.

Dự án Khu dân cư Trung tâm Sài Gòn - Sài Gòn Downtown Residence (số 8, đường Nguyễn Huệ), quy mô 98 căn hộ, cao 20 tầng.

Việc đồng loạt triển khai các dự án trọng điểm không chỉ mang ý nghĩa chào mừng Đại hội XIV của Đảng, mà còn khẳng định tầm nhìn dài hạn và quyết tâm hành động của TP.HCM trong đầu tư hạ tầng, phát triển đô thị bền vững.