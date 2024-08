Hải Phòng: Chủ tịch quận, huyện chịu trách nhiệm nếu để sốt xuất huyết lan rộng

(VTC News) -

Ngày 6/8, Phó Chủ tịch UBND TP Hải Phòng Lê Khắc Nam chủ trì cuộc họp nghe báo cáo tình hình dịch và phương án kiểm soát, khống chế dịch bệnh sốt xuất huyết Dengue (SXHD) trên địa bàn thành phố.

Theo báo cáo của ngành y tế, trong tháng 7, Hải Phòng ghi nhận 4.307 ca mắc SXHD, chưa ghi nhận ca tử vong, so với tháng trước số mắc tăng 1.890 ca. Các quận, huyện có số mắc cao trong tháng là: Lê Chân (1.900 ca), Hải An (745 ca), Ngô Quyền (663 ca), Kiến An (195 ca), An Dương (192 ca).

Tổng tích lũy 7 tháng đầu năm ghi nhận 7.118 ca mắc, tăng 7.007 ca so với cùng kỳ năm trước. Các ca mắc tập trung chủ yếu tại các quận nội thành như: Lê Chân (3.574 ca), Hải An (1.160 ca), Ngô Quyền (901 ca), Kiến An (295 ca), An Dương (307 ca)...

Trong tháng 7, toàn thành phố ghi nhận 501 ổ dịch SXHD mới. Tích lũy từ đầu năm đến nay ghi nhận 2.242 ổ dịch, trong đó số ổ dịch đang hoạt động là 352, số ổ dịch đã dừng hoạt động là 1.890 (có 456 ổ dịch ghi nhận bệnh nhân thứ phát).

Véc tơ truyền bệnh chính là muỗi Ae. Aegypti trước đây chỉ ghi nhận ở Cát Bà, hiện đã phát hiện thấy ở nhiều quận huyện nội, ngoại thành (Lê Chân, Ngô Quyền, Hải An, Hồng Bàng, An Dương, Vĩnh Bảo...)

Bằng những biện pháp can thiệp quyết liệt, hiện tình hình dịch bệnh tại quận Lê Chân đang được kiểm soát, số ca mắc có xu hướng giảm. Tuy nhiên, số ca mắc tại quận Hải An chưa có dấu hiệu giảm, số ca mắc tại quận Ngô Quyền đang có xu hướng gia tăng.

Các quận, huyện khác đang tiếp tục chủ động trong công tác phòng chống dịch: Tuyên truyền, vệ sinh môi trường, loại bỏ nơi đẻ trứng của muỗi, phát hiện sớm ca bệnh, xử lý ổ dịch triệt để, sẵn sàng hoá chất, nhân lực, phương tiện…

Phó Chủ tịch UBND thành phố Lê Khắc Nam phát biểu chỉ đạo.

Sau khi nghe báo cáo của lãnh đạo các sở, ngành, địa phương, đơn vị có số ca mắc cao, Phó Chủ tịch UBND TP Hải Phòng Lê Khắc Nam yêu cầu trong thời gian tới các cơ quan, đơn vị truyền thông phối hợp với Sở Y tế xây dựng phương án tuyên truyền để người dân dễ dàng tiếp cận với các biện pháp phòng chống dịch SXHD.

Các địa phương phát động, kêu gọi các tổ chức đoàn thể đồng loạt ra quân dọn dẹp vệ sinh, môi trường, phun thuốc diệt muỗi, lăng quăng, bọ gậy. Chủ tịch UBND các quận, huyện chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND Thành phố nếu địa phương xảy ra dịch trên diện rộng và để dịch kéo dài. Các địa phương ứng trước kinh phí dự phòng để các lực lượng tổ chức phun thuốc diệt muỗi kịp thời.

Phó Chủ tịch UBND Thành phố yêu cầu ngành Y tế tiếp tục phối hợp làm tốt công tác tuyên truyền, tập huấn các cơ sở y tế về phác đồ điều trị, dự phòng cơ số thuốc để điều trị.

Sở Giáo dục và Đào tạo tăng cường tuyên truyền cho học sinh, sinh viên. Sở Tài chính khẩn trương cấp kinh phí cho các đơn vị thực hiện phòng chống dịch… với quyết tâm dập dịch sớm nhất không để xảy ra ca tử vong.