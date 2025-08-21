Hai người đặc biệt giúp Đại úy Hoàng Hồng Ngọc làm nên kỳ tích liveshow đầu tay

(VTC News) -

Quán quân Sao Mai 2015, Đại uý, ca sĩ Hoàng Hồng Ngọc vừa có cột mốc đặc biệt trong sự nghiệp là liveshow cá nhân đầu tiên mang tên Bông hoa ánh thép.

Điều khiến khán giả và đồng nghiệp bất ngờ là cô chỉ chuẩn bị vỏn vẹn trong 2 tháng, nhưng mang đến một đêm nhạc rực rỡ, đầy cảm xúc, khiến cả khán phòng Nhà hát Ca múa nhạc Quân đội vỡ òa trong tiếng hò reo, những tràng pháo tay và cả những giọt nước mắt hạnh phúc.

Đại uý, ca sĩ Hoàng Hồng Ngọc đánh dấu chặng đường 15 năm ca hát bằng liveshow đầu tay.

Ít ai biết rằng, để Hoàng Hồng Ngọc tỏa sáng trên sân khấu, phía sau cô là những người bạn đồng hành thầm lặng: đạo diễn Trương Huy Công và nhà sản xuất Hải Đàm. Chính họ là “bộ não” và “trái tim” của Bông hoa ánh thép.

Với tình bạn gắn bó, cả ba không cần nhiều lời để hiểu nhau. Ngọc nêu ý tưởng, Công dựng kịch bản, Hải lo sản xuất, mọi thứ ăn ý đến mức chỉ cần ánh mắt đã đủ gật đầu. Nhờ vậy, trong khi nhiều nghệ sĩ mất cả năm trời để chuẩn bị concert, Hoàng Hồng Ngọc đã dám làm điều “liều lĩnh”: hoàn tất tất cả chỉ trong hai tháng và thành công.

Điều đặc biệt, liveshow vào đúng “mùa concert quốc gia”, khi lịch diễn dày đặc và những nghệ sĩ quân nhân như Ngọc, Hồng Duyên, Thu Thủy luôn có thể nhận lệnh công tác đột xuất. Thế nhưng, nhờ kinh nghiệm dày dặn của nhà sản xuất Hải Đàm, mọi thứ vẫn diễn ra đúng guồng: ban nhạc tập đủ, ca sĩ khớp nhạc trọn vẹn, sân khấu được dựng bài bản.

Nhà sản xuất Hải Đàm.

“Một người làm công việc sản xuất cho liveshow rất cần cái đầu lạnh và trái tim đôi khi cũng cần phải… lạnh. Sự tính toán chi li, tỉ mỉ từng chi tiết, từng phần việc, giao công việc cho từng team, từng người cần phải linh hoạt nhưng cũng rất kỷ luật.

Mọi thứ xảy đến bất ngờ cần giữ được thái độ bình tĩnh để xử lý. Đừng để cảm xúc cá nhân xen vào công việc sản xuất, vì rất có thể bạn sẽ quyết định sai khi đang bị cảm xúc lấn át. Đấy chính là lý do mà khi thực hiện sản xuấ cho Bông hoa ánh thép, chúng tôi đã vượt qua những khó khăn và cả thách thức, dù nhỏ nhất ngay cả trước khi mở màn” – Hải Đàm chia sẻ.

Với vai trò đạo diễn, Trương Huy Công tạo nên một sân khấu vừa rực rỡ vừa tinh tế, khắc họa đầy đủ sự đa năng của Hoàng Hồng Ngọc - nghệ sĩ vừa là ca sĩ, nhạc sĩ, phối khí, nhà sản xuất âm nhạc, lại là quân nhân mạnh mẽ mà dịu dàng.

“Chúng tôi tính toán từng chi tiết: ánh sáng, múa, nhạc, hình ảnh… để mọi thứ ăn khớp với tổng thể nhưng vẫn giữ nét riêng. Đó là cái đẹp của Bông hoa ánh thép” - anh nói.

Hình ảnh xuyên suốt liveshow là bông sen đá - loài hoa giản dị nhưng kiên cường, có sức sống bền bỉ trong mọi môi trường. Cũng giống như Hoàng Hồng Ngọc, một nghệ sĩ 15 năm miệt mài lao động nghệ thuật, nay mạnh mẽ bung nở trong liveshow đầu tiên của mình.

Đạo diễn Trương Huy Công.

“Tôi luôn có niềm tin mãnh liệt vào sự đam mê và sáng tạo của người nghệ sỹ. Bản thân tôi và Hoàng Hồng Ngọc đều là những người ưa thích sự chỉn chu, nhưng không bó hẹp trong một khuôn khổ nhất định. Đấy chính là điều khiến chúng tôi “gặp” nhau trong cả tư duy sống và làm nghề", Đạo diễn Trương Huy Công chia sẻ.

Hoàng Hồng Ngọc cũng cho biết, cô mong tình bạn của 3 người sẽ bền chặt để tiếp tục chung tay làm ra những sản phẩm âm nhạc chất lượng dành tặng cho khán giả. Cô cũng luôn thầm cảm ơn duyên đời đã se để cô được gặp những người bạn trẻ vừa có tài vừa có tâm như Hải Đàm và Trương Huy Công.