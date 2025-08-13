Đạo diễn Phạm Hoàng Giang tiết lộ áp lực hậu trường concert quốc gia 3 điểm cầu

(VTC News) -

Dưới cờ vinh quang không chỉ là chương trình chính luận nghệ thuật chào mừng kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9, mà còn là bản trường ca tái hiện hành trình dựng nước, giữ nước, khát vọng hòa bình và bản lĩnh Việt Nam qua âm nhạc, hình ảnh và cảm xúc.

Chương trình "Dưới cờ vinh quang" diễn ra tại 3 điểm cầu Hà Nội – Huế – TP.HCM.

Đảm nhiệm sân khấu điểm cầu Hà Nội, đạo diễn Phạm Hoàng Giang vẫn nguyên vẹn xúc cảm sau khi chương trình khép lại: “Khi nhận lời mời, tôi biết áp lực sẽ rất lớn, nhưng tôi tự hào vì được góp một phần nhỏ bé cùng hàng ngàn người trong ê-kíp tại ba điểm cầu. Tất cả chúng tôi đều ‘Dưới cờ vinh quang’ và tự hào vì được sinh ra, lớn lên trên mảnh đất Việt Nam.

Đã 10 năm rồi, tôi mới trải qua một cảm xúc đặc biệt như thế. Khi chương trình kết thúc, tôi đã thấy những giọt nước mắt – khoảnh khắc thiêng liêng và tự hào khi vượt qua mọi áp lực để cùng nhau đi đến thành công".

Với anh, đây là một trong những dự án công phu nhất từng tham gia. Số buổi họp “nhiều chưa từng thấy”, có những cuộc kéo dài 10 tiếng liên tục, chỉ nghỉ 30 phút ăn trưa ngay tại chỗ. Các buổi làm việc diễn ra gần như mỗi ngày để chốt kịch bản, chỉnh từng chi tiết, tìm ra điểm khác biệt và đảm bảo mọi yếu tố chạm tới trái tim khán giả.

Đạo diễn Phạm Hoàng Giang và ê-kíp.

Một thách thức đặc biệt là kết nối đồng thời ba điểm cầu. Khác với sân khấu cố định, từng giây, từng phút đều phải khớp chính xác: điểm cầu nào, ca sĩ nào, câu hát nào để tất cả hòa quyện. Sự phối hợp chặt chẽ giữa tổng đạo diễn, đạo diễn sân khấu, đạo diễn hình của QPVN, VTV, cùng hàng trăm nhân sự kỹ thuật, nghệ sĩ được duy trì qua đường dây hotline liên tục.

“Khối lượng công việc khổng lồ đòi hỏi sự tập trung tuyệt đối, song chính áp lực đó đã tạo nên sức mạnh tập thể, giúp chúng tôi làm nên một ‘Dưới cờ vinh quang’ xứng tầm”, anh nói.

Nhờ những nỗ lực, sáng tạo không ngừng của ê-kíp thực hiện chương trình đã đem lại nhiều tiết mục hay, ấn tượng cho khán giả.

Hàng ngàn người dân xúc động xem chương trình.

Chương trình để lại nhiều khoảnh khắc đáng nhớ: Nghi thức chào cờ và tái hiện thời khắc Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc Tuyên ngôn Độc lập; màn đổi gác kết hợp biểu diễn Chúng con canh giấc ngủ cho Người lần đầu diễn ra ngay trước Lăng Bác và truyền hình trực tiếp. Các tiết mục kết nối ba điểm cầu quy tụ lực lượng Lục quân, Hải quân, Không quân tạo nên quy mô hoành tráng.

Tại Hà Nội, màn múa súng của Bộ Tư lệnh Lăng vừa mạnh mẽ vừa giàu tính biểu tượng. Hai ca khúc kết Dưới cờ vinh quang và Vì nhân dân quên mình huy động gần 1.500 nghệ sĩ hợp ca đồng thời ở ba điểm cầu, với dàn nhạc gần 100 người tại Hà Nội chơi trực tiếp cho cả Huế và TP.HCM – một điểm nhấn hiếm có trong các chương trình nghệ thuật lớn.