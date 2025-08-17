Khoảnh khắc 30.000 người hát Quốc ca, sân vận động Mỹ Đình rực đỏ màu cờ Tổ quốc

“Lần đầu tiên tôi được sống trong bầu không khí sôi động mà hàng chục nghìn người cùng hát về Tổ quốc. Nhìn những lá cờ đỏ tung bay, tôi thấy rạo rực và tự hào khi mình là người Việt Nam. Đây không chỉ là một đêm nhạc, mà còn là khoảnh khắc để thế hệ trẻ như tôi cảm nhận rõ hơn tinh thần dân tộc”, chị Nguyễn Trương Như Ngọc (32 tuổi, phường Đống Đa, Hà Nội) nói.