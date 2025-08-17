Khoảnh khắc 30.000 người hát Quốc ca, sân vận động Mỹ Đình rực đỏ màu cờ Tổ quốc

Tối 17/8, Quảng trường Sân vận động Quốc gia Mỹ Đình trở thành “biển cờ đỏ sao vàng” trong chương trình nghệ thuật đặc biệt “Tự hào là người Việt Nam”.
Chương trình do Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương chủ trì, phối hợp cùng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, UBND TP Hà Nội, Đài Truyền hình Việt Nam tổ chức.
Sự kiện diễn ra nhân dịp kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9, quy tụ hơn 500 nghệ sĩ, diễn viên, cùng hàng triệu người dân theo dõi qua sóng truyền hình và nền tảng số.
Điểm nhấn cảm xúc nhất chính là màn trình diễn Quốc ca “Tiến quân ca”. Khi ca sĩ Tùng Dương cất giọng, dàn đại hợp xướng 200 người vang lên và lá cờ đỏ sao vàng được kéo cao, toàn bộ khán giả tại Mỹ Đình đã đồng loạt đứng dậy, hát vang những ca từ bất hủ.
Khoảnh khắc ấy, hơn 30.000 trái tim cùng chung nhịp đập, tạo nên một “bản hợp xướng” hùng tráng chưa từng có, thể hiện niềm tự hào, tình yêu Tổ quốc và sức mạnh đoàn kết của dân tộc
"Tôi từng vào sinh ra tử cùng đồng đội ở chiến trường Đông Nam Bộ, hôm nay ở tuổi 77 được đứng giữa hàng vạn người trẻ, hát vang những ca khúc về Tổ quốc, tôi thấy tự hào lắm. Mình già rồi nhưng vẫn muốn truyền cho thế hệ sau niềm tin và tình yêu với đất nước đúng với tên chủ đề chương trình Tự hào là người Việt Nam", ông Tạ Ngọc Ái, quê xã Hiệp Hòa, tình Bắc Ninh chia sẻ.
“Lần đầu tiên tôi được sống trong bầu không khí sôi động mà hàng chục nghìn người cùng hát về Tổ quốc. Nhìn những lá cờ đỏ tung bay, tôi thấy rạo rực và tự hào khi mình là người Việt Nam. Đây không chỉ là một đêm nhạc, mà còn là khoảnh khắc để thế hệ trẻ như tôi cảm nhận rõ hơn tinh thần dân tộc”, chị Nguyễn Trương Như Ngọc (32 tuổi, phường Đống Đa, Hà Nội) nói.
Không chỉ dừng lại ở một sự kiện nghệ thuật, “Tự hào là người Việt Nam” còn mang ý nghĩa chính trị – xã hội sâu sắc. Chương trình được dàn dựng thành ba chương: “Nguồn cội – Gọi tên Việt Nam”, “Một Việt Nam – Triệu trái tim”, và “Tự hào là người Việt Nam”.
Trên sân khấu 360 độ lấy cảm hứng từ truyền thuyết Lang Liêu, khán giả được đưa vào hành trình tái hiện lịch sử từ buổi dựng nước thời Hùng Vương, những chiến công chống ngoại xâm, sự ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam, đến cuộc Cách mạng Tháng Tám và 80 năm xây dựng, phát triển đất nước.
Âm nhạc xuyên suốt chương trình là sự hòa quyện giữa truyền thống và hiện đại. Những ca khúc quen thuộc như Người là Hồ Chí Minh, Ca ngợi Tổ quốc, Dáng đứng Việt Nam, Khát vọng, Nối vòng tay lớn, Đường đến ngày vinh quang… được trình bày bởi các giọng ca nổi tiếng như Bức Tường, Hòa Minzy, Anh Tú, Dương Hoàng Yến, Phạm Thu Hà, nhóm Oplus…
Sự kết hợp đa sắc màu ấy đã tạo nên một “bữa tiệc” nghệ thuật giàu cảm xúc, vừa gợi nhớ lịch sử hào hùng, vừa khơi dậy khát vọng tương lai.
