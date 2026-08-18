Hạ tầng đồng loại tái định nghĩa khoảng cách từ Ocean City đến trung tâm Hà Nội

(VTC News) -

Hạ tầng phía Đông chuyển từ quy hoạch sang hiện thực

Dòng dịch chuyển nhà ở ra ngoài khu vực lõi Hà Nội đang được phản ánh rõ qua dữ liệu thị trường. Theo CBRE Việt Nam, năm 2025, Hà Nội ghi nhận gần 36.000 căn hộ mở bán mới và 34.760 căn được hấp thụ.

Ở phân khúc nhà liền thổ, Cushman & Wakefield cho biết gần 4.800 căn được bán, mức cao nhất trong 6 năm kể từ 2020. Sức mua chủ yếu tập trung tại các đại đô thị tích hợp ở khu vực ven đô. Khi giá nhà khu vực lõi duy trì ở mức cao, người mua có xu hướng mở rộng bán kính tìm kiếm tới những nơi có hạ tầng thuận tiện và tiện ích đồng bộ.

Ocean City nằm trên hành lang kết nối phía Đông Hà Nội.

Ở phía Đông, sự thay đổi bắt đầu từ những công trình hạ tầng đã vận hành. Cầu Vĩnh Tuy giai đoạn 2 được khánh thành tháng 8/2023, góp phần hoàn thiện Vành đai 2 và tăng năng lực lưu thông giữa hai bờ sông Hồng.

Lớp kết nối tiếp theo đang được hiện thực hóa khi cầu Trần Hưng Đạo dài khoảng 4,18 km, nối trung tâm với Long Biên, khởi công tháng 10/2025 và dự kiến hoàn thành năm 2027; cầu Ngọc Hồi dài khoảng 7,5 km, nằm trên Vành đai 3,5, cùng đường dẫn hai đầu cầu khởi công tháng 8/2025 và được đặt mục tiêu hoàn thành năm 2028.

Ở quy mô liên vùng, Vành đai 4 đang dần hình thành trục giao thông mới bao quanh Thủ đô. Theo UBND thành phố Hà Nội, công tác giải phóng mặt bằng toàn dự án tại Hà Nội, Hưng Yên và Bắc Ninh đã hoàn thành từ cuối năm 2025.

Các đoạn đường song hành cơ bản bám tiến độ, riêng đoạn qua Hà Nội phấn đấu hoàn thành tháng 9/2026. Khi kết hợp với Vành đai 3,5, cầu Ngọc Hồi và cao tốc Hà Nội - Hải Phòng, mạng lưới này sẽ mở rộng kết nối giữa các đô thị phía Đông với những trục hướng tâm và cực phát triển khác trong vùng.

Giao thông công cộng khối lượng lớn cũng đã bước sang giai đoạn triển khai. Tháng 6/2026, Hà Nội khởi công đồng thời 5 tuyến metro, trong đó tuyến số 8 đi từ Hòa Lạc qua Mai Dịch, Vành đai 3 tới Dương Xá; tuyến số 14 kết nối cầu Thăng Long, Hồng Hà và Gia Lâm. Theo quy hoạch dự án Ocean City, nhà ga được dự kiến bố trí trong khu đô thị.

Hạ tầng và tiện ích trở thành tiêu chí chọn nhà

Trong cấu trúc hạ tầng ngày càng hoàn thiện đó, Ocean City nằm tại cửa ngõ phía Đông, trên hành lang Hà Nội - Hưng Yên và trục cao tốc hướng Hải Phòng, Quảng Ninh. Từ đại đô thị, cư dân có thể tiếp cận khu vực nội đô Hà Nội trong khoảng 10 phút và sân bay quốc tế Nội Bài trong khoảng 35 phút. Các tuyến cầu, vành đai và metro sẽ tiếp tục bổ sung hướng di chuyển, giảm sự phụ thuộc vào một tuyến đường duy nhất.

Hệ sinh thái tiện ích của Ocean City đáp ứng nhu cầu của cư dân ngay trong lòng đô thị. (Ảnh: Vinhomes).

Điều này phù hợp với các gia đình trẻ, khi nơi ở không nhất thiết phải trùng với nơi làm việc. Một thành viên có thể làm việc ở trung tâm, người còn lại di chuyển tới các khu công nghiệp hoặc trung tâm kinh tế lân cận, trong khi con học ngay trong đại đô thị.

Tại Ocean City, hệ thống Vinschool, VinUni, Vinmec, Vincom Mega Mall, VinWonders Wave Park, VinWonders Water Park và Grand World giúp giải quyết nhiều nhu cầu thường nhật. Cùng lúc, mạng lưới giao thông thuận tiện mở rộng lựa chọn ra toàn thành phố và các tỉnh lân cận.

Đó cũng là khác biệt giữa “ở xa trung tâm” và “sống trong một trung tâm mới”. Ở mô hình thứ nhất, cư dân phải di chuyển vào nội đô cho phần lớn nhu cầu. Ở mô hình thứ hai, đô thị có giáo dục, tiêu dùng và giải trí tại chỗ, đồng thời kết nối với những trung tâm khác.

Quyết định chọn nhà vì thế chuyển từ câu hỏi “cách trung tâm bao xa” sang “mất bao lâu để đến nơi cần đến và có bao nhiêu nhu cầu được đáp ứng gần nhà”.

Với bất động sản, mỗi công trình hoàn thành còn giúp giảm dần mức độ bất định của kỳ vọng hạ tầng. Cầu Vĩnh Tuy giai đoạn 2 đã vận hành; cầu Trần Hưng Đạo, cầu Ngọc Hồi, Vành đai 4 và các tuyến metro đã có những mốc triển khai cụ thể. Giá trị kết nối của Ocean City vì thế hình thành trên hai lớp: mạng lưới hiện hữu phục vụ nhu cầu hôm nay và mạng lưới tương lai đang từng bước được đầu tư.

Khi hạ tầng kết nối được hiện thực hóa, vị trí địa lý không biến mất nhưng sẽ được định nghĩa lại bằng thời gian di chuyển, sự thuận tiện và chất lượng sống. Lợi thế của Ocean City không chỉ là gần hay xa một điểm trung tâm cố định, mà là khả năng kết nối với nhiều trung tâm trong khi vẫn cung cấp hệ sinh thái đủ đầy, tiện nghi ngay tại nơi ở. Đây là nền tảng cho lựa chọn an cư dài hạn của những gia đình ưu tiên môi trường và chất lượng sống.