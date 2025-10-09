Khởi công tuyến metro số 2 Nam Thăng Long- Trần Hưng Đạo hơn 35.600 tỷ đồng

(VTC News) -

Sáng 9/10, UBND TP Hà Nội tổ chức lễ khởi công dự án đường sắt đô thị số 2, đoạn Nam Thăng Long – Trần Hưng Đạo, tổng mức đầu tư 35.679 tỷ đồng.

Báo cáo về tiến độ dự án, ông Nguyễn Cao Minh – Trưởng ban Quản lý đường sắt đô thị Hà Nội (MRB) - cho biết, dự án xây dựng tuyến đường sắt đô thị số 2, đoạn Nam Thăng Long - Trần Hưng Đạo là công trình quan trọng cấp quốc gia, sử dụng vốn vay ODA của Cơ quan Hợp tác quốc tế Nhật Bản (JICA) kết hợp vốn đối ứng từ ngân sách thành phố Hà Nội, là biểu tượng cho tình hữu nghị và hợp tác bền chặt giữa Việt Nam và Nhật Bản.

Tuyến có chiều dài gần 11km, gồm 1,94km đi trên cao và 9km đi ngầm, với 10 nhà ga. Khu depot Xuân Đỉnh có diện tích 11,3ha, là trung tâm bảo dưỡng, sửa chữa, đào tạo vận hành và được quy hoạch phát triển theo mô hình đô thị định hướng giao thông (TOD), gắn kết hạ tầng giao thông với phát triển đô thị thông minh, bền vững. Theo kế hoạch, dự án sẽ hoàn thành và đưa vào khai thác thương mại trong năm 2029.

Phối cảnh dự án xây dựng tuyến đường sắt đô thị thành phố Hà Nội tuyến 2, đoạn Nam Thăng Long - Trần Hưng Đạo.

“Không chỉ góp phần giảm ùn tắc, cải thiện môi trường, nâng cao chất lượng sống, tuyến đường sắt đô thị số 2 còn góp phần kiến tạo diện mạo mới cho Thủ đô văn minh, năng động, xanh, bền vững. Đơn vị quyết tâm thực hiện dự án đúng tiến độ, chất lượng, đưa tuyến đường sắt đô thị số 2 trở thành biểu tượng mới của Thủ đô Hà Nội” – ông Nguyễn Cao Minh nói.

Phát biểu tại lễ khởi công, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Dương Đức Tuấn cho biết, tuyến đường sắt đô thị số 2, đoạn Nam Thăng Long - Trần Hưng Đạo không chỉ là dự án trọng điểm của Thủ đô mà còn là biểu tượng của tầm nhìn, ý chí khát vọng đổi mới hướng tới mô hình phát triển đô thị gắn với giao thông công cộng.

Đồng thời, tuyến đường sắt kết nối giá trị lịch sử - văn hóa của Thăng Long - Hà Nội với nhịp sống năng động của thời đại mới. Mô hình TOD tại depot Xuân Đỉnh vừa là điểm trung chuyển vận tải hành khách, vừa có chức năng dịch vụ, thương mại và nhà ở hỗn hợp.

Ga ngầm C9 sẽ kết nối với Quảng trường - Công viên phía Đông hồ Hoàn Kiếm, bảo đảm gắn kết giao thông ngầm với không gian công cộng, bảo tồn di sản, tạo điểm nhấn kiến trúc đặc sắc - góp phần tôn vinh trung tâm văn hóa - lịch sử nghìn năm của Thủ đô.

“Thủ đô Hà Nội sẽ phát triển 15 tuyến đường sắt đô thị với khoảng 619km, hình thành mạng lưới giao thông cộng cộng khối lượng lớn, hiện đại và đồng bộ, đảm bảo di chuyển nhanh, bền vững và thận thiện với môi trường. Việc khởi công dự án ngày hôm nay là khởi đầu quan trọng, đánh dấu giai đoạn phát triển đồng bộ hệ thống đường sắt đô thị của Thủ đô. Qua đó, thể hiện tầm nhìn, sự quyết tâm của Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân TP Hà Nội” – Phó Chủ tịch Dương Đức Tuấn nhấn mạnh.

Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Dương Đức Tuấn phát biểu tại lễ khởi công. (Ảnh: Tuấn Lương)

Để dự án triển khai bảo đảm chất lượng, tiến độ, Phó Chủ tịch Dương Đức Tuấn đề nghị các sở, ngành, địa phương chủ động, tích cực, phối hợp chặt chẽ với chủ đầu tư. Các nhà thầu tập trung tối đa nguồn lực, nhân lực, thiết bị, thi công khẩn trương, khoa học, an toàn; triển khai nghiêm túc theo đúng các quy định của pháp luật…

Cũng tại lễ khởi công, lãnh đạo MRB đã công bố quyết định của UBND thành phố Hà Nội về việc phê duyệt phương án tuyến, vị trí công trình theo tuyến tỷ lệ 1/500 đoạn từ ga C8 đến ga C10 thuộc Dự án đầu tư xây dựng tuyến đường sắt đô thị thành phố Hà Nội tuyến số 2, đoạn Nam Thăng Long – Trần Hưng Đạo.

Theo quyết định phê duyệt, phương án tuyến từ sau ga C8 trên đường Phan Đình Phùng đến phố Hàng Đường, tuyến đi theo hai ống hầm song song đồng mức và chuyển dần sang bố trí dạng xếp chồng.

Từ nút giao phố Hàng Đường với phố Hàng Chiếu, tuyến ống hầm chuyển sang xếp chồng toàn phần đi theo các tuyến phố Hàng Đường, Hàng Ngang đến đầu phố Hàng Đào, tuyến chuyển hướng sang phía Đông đi dưới khu dân cư phường Hoàn Kiếm, khu vực Đền Bà Kiệu và đi vào phố Đinh Tiên Hoàng.

Sau ga C9, tuyến ống hầm đôi xếp chồng tiếp tục đi theo đường Đinh Tiên Hoàng đến khu vực trước tòa nhà Bưu điện Hà Nội chuyển dần sang bố trí song song đồng mức và đi theo phố Hàng Bài đến ga C10.

Sau ga C10 bố trí đoạn hầm đảo tàu đến điểm cuối tuyến tại ngã tư giao giữa các tuyến phố Hàng Bài – Nguyễn Du và Lê Văn Hưu.

Về các nhà ga, nhà ga C8 giữ nguyên theo quy hoạch tổng mặt bằng tỷ lệ 1/500 đã được Sở Quy hoạch – Kiến trúc chấp thuận tại Văn bản số 1739/QHKT-P7.

Nhà ga C9 - ga hồ Hoàn Kiếm xây dựng ngầm dưới đường Đinh Tiên Hoàng đoạn qua khu vực Quảng trường - Công viên Đông hồ Hoàn Kiếm và trụ sở HĐND, UBND thành phố Hà Nội.

Ga C10 - ga Trần Hưng Đạo xây dựng ngầm dưới phố Hàng Bài tại nút giao với phố Trần Hưng Đạo.