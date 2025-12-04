Tuyến phố đẹp nhất Hà Nội thông thoáng lạ thường sau khi lập lại trật tự vỉa hè

Video: Phố Phan Đình Phùng vắng bóng 'nàng thơ', vỉa hè thông thoáng lạ thường
Phố Phan Đình Phùng (phường Ba Đình) được xem là một trong những tuyến đường lãng mạn nhất Hà Nội. Khi những cơn gió heo may đầu mùa tràn về, nơi đây lại trở thành điểm hẹn check-in của đông đảo bạn trẻ.
Thế nhưng năm nay, sau khi triển khai xây dựng phường kiểu mẫu về trật tự, văn minh đô thị, vỉa hè phố Phan Đình Phùng trở nên gọn gàng, thông thoáng hơn.
Những xe chở hoa, gánh hàng hoa không còn được phép hoạt động, cảnh hàng trăm “nàng thơ” check-in nay chỉ còn lác đác vài người.
Hàng quán và xe máy đều chấp hành nghiêm, không còn tình trạng lấn chiếm vỉa hè.
Một phần đường Hoàng Diệu đã được kẻ sơn, bố trí thành khu vực trông giữ xe máy cho người dân đến phố Phan Đình Phùng chụp ảnh.
“Mọi năm vào thời điểm này, phố Phan Đình Phùng luôn đông nghẹt người, xe hoa và các ‘nàng thơ’ đến chụp ảnh. Nhưng năm nay, tuyến phố bỗng vắng lặng lạ thường, không còn những hình ảnh đông đúc. Diện mạo kiểu mẫu khiến con phố trở nên sạch sẽ, đẹp đẽ hơn,” anh Đức An cho biết.
Lực lượng Công an phường Ba Đình liên tục tuần tra, nhắc nhở và xử lý nghiêm các trường hợp lấn chiếm vỉa hè, lòng đường hoặc cản trở giao thông.
Lực lượng chức năng thường xuyên tuyên truyền và nhắc nhở các quán cà phê chấp hành quy định, góp phần giữ gìn an ninh và trật tự đô thị.
Cùng với sự đổi thay tích cực trên phố Phan Đình Phùng, tại phường Hoàn Kiếm, nhiều dãy phố cổ như Hàng Mã, Lương Văn Can, Hàng Đường, Hàng Đào… cũng thay đổi rõ rệt sau các đợt tuyên truyền, cắt mái hiên và sắp xếp lại hàng hóa, diện mạo phố xá trở nên ngăn nắp và thông thoáng hơn.
Tại phố Hàng Mã, hàng hóa hiện được sắp xếp gọn gàng, thay cho cảnh bày tràn vỉa hè, lấn chiếm gần như toàn bộ không gian dành cho người đi bộ.
Sau khi lực lượng chức năng ra quân lập lại trật tự đô thị, phố Hàng Mã trở nên gọn gàng, ngăn nắp hơn.
Tại phố Chả Cá, các cửa hàng hai bên đường đã dọn gọn hàng hóa, nhường vỉa hè cho người đi bộ.
Tương tự phố Đồng Xuân, các cửa hàng đều tuân thủ quy định, chỉ bày biện trong phần diện tích được phép.
Hà Nội đang thí điểm xây dựng các phường kiểu mẫu về trật tự, văn minh đô thị tại Hoàn Kiếm, Cửa Nam và Ba Đình, gồm ba giai đoạn: giai đoạn 1 điều tra cơ bản, tuyên truyền, vận động kết thúc ngày 30/11; giai đoạn 2 tổng kiểm tra, xử lý và giải tỏa vi phạm đến ngày 31/12; giai đoạn 3 duy trì, phòng ngừa và chống tái vi phạm từ 1/1/2026.
Bình luận