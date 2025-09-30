Tin nóng

Hà Nội ngập tứ bề, giao thông hỗn loạn không lối thoát từ sáng đến tối

Thứ Ba, 30/09/2025 19:09:00 +07:00

(VTC News) - Nhiều tuyến phố Hà Nội ngập từ sáng đến tối, khiến ô tô "chôn chân" hàng giờ, người đi xe máy phải xuống dắt bộ, giao thông trở nên hỗn loạn.

Hà Nội ngập tứ bề, giao thông hỗn loạn không lối thoát từ sáng đến tối - 1

Mưa xối xả trút xuống Hà Nội cả ngày 30/9 khiến nhiều tuyến phố, ngõ nhỏ chìm trong biển nước, tình trạng ngập úng kéo dài từ sáng đến tối.

Hà Nội ngập tứ bề, giao thông hỗn loạn không lối thoát từ sáng đến tối - 2
Hà Nội ngập tứ bề, giao thông hỗn loạn không lối thoát từ sáng đến tối - 3

Mưa lớn làm ngã tư Láng Hạ - Huỳnh Thúc Kháng - Thái Hà ngập sâu, giao thông tại khu vực gần như tê liệt.

Hà Nội ngập tứ bề, giao thông hỗn loạn không lối thoát từ sáng đến tối - 4

Các phương tiện buộc phải đi qua cầu vượt ngã tư Láng Hạ, khiến mật độ giao thông tại đây trở nên ùn ứ.

Hà Nội ngập tứ bề, giao thông hỗn loạn không lối thoát từ sáng đến tối - 5

Cảnh giao thông hỗn loạn tại vòng xuyến đường Phạm Văn Bạch.

Hà Nội ngập tứ bề, giao thông hỗn loạn không lối thoát từ sáng đến tối - 6

Khu vực Ngã Tư Sở - Trường Chinh kẹt cứng.

Hà Nội ngập tứ bề, giao thông hỗn loạn không lối thoát từ sáng đến tối - 7

Giờ tan tầm chiều tối 30/9, dòng người đổ ra đường khiến giao thông rơi vào cảnh hỗn loạn.

Hà Nội ngập tứ bề, giao thông hỗn loạn không lối thoát từ sáng đến tối - 8

Gần 18h, tuyến đường Trần Duy Hưng hướng đi Nguyễn Chí Thanh ken đặc ô tô, xe máy.

Hà Nội ngập tứ bề, giao thông hỗn loạn không lối thoát từ sáng đến tối - 9

Dưới cơn mưa như trút, từng dòng xe nối dài chen chúc, nhích từng chút một.

Hà Nội ngập tứ bề, giao thông hỗn loạn không lối thoát từ sáng đến tối - 10

Cùng thời điểm đó, tại tuyến đường Võ Chí Công (hướng đi cầu Nhật Tân), giao thông gần như tê liệt vì đường ngập sâu, các xe phải dừng lại chờ nước rút.

Hà Nội ngập tứ bề, giao thông hỗn loạn không lối thoát từ sáng đến tối - 11

Một số tài xế cho biết, do xe ô tô gầm thấp và đường ngập, họ phải chờ gần 2 tiếng đồng hồ để đợi nước rút bớt.

Hà Nội ngập tứ bề, giao thông hỗn loạn không lối thoát từ sáng đến tối - 12

Một tài xế xe máy cho biết: "Muốn về nhà tôi buộc phải qua cầu Nhật Tân, nên không còn cách nào khác ngoài việc dắt xe vượt qua đoạn này".

Hà Nội ngập tứ bề, giao thông hỗn loạn không lối thoát từ sáng đến tối - 13

Một chiếc ô tô cố gắng vượt qua khỏi đoạn ngập úng trên đường Võ Chí Công.

Hà Nội ngập tứ bề, giao thông hỗn loạn không lối thoát từ sáng đến tối - 14

Lúc 17h45, khu vực đường Ba La (Hà Đông) ngập nặng giữa mưa lớn, khiến việc lưu thông của các phương tiện gặp nhiều khó khăn.

Hà Nội ngập tứ bề, giao thông hỗn loạn không lối thoát từ sáng đến tối - 15

Nước ngập sâu đến nửa bánh xe, nhiều người xuống xe dắt bộ để tránh nguy cơ chết máy.

Hà Nội ngập tứ bề, giao thông hỗn loạn không lối thoát từ sáng đến tối - 16
Hà Nội ngập tứ bề, giao thông hỗn loạn không lối thoát từ sáng đến tối - 17

Công nhân xí nghiệp thoát nước túc trực tại các điểm ngập, hỗ trợ người dân di chuyển an toàn.

Hà Nội ngập tứ bề, giao thông hỗn loạn không lối thoát từ sáng đến tối - 18

Dòng xe nối dài, chen chúc trên đường Trần Phú (Hà Đông) trong chiều tối 30/9.

Minh Đức - Thành Vĩnh
Thêm thông tin
Bình luận
vtcnews.vn