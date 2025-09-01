Hàng trăm nghìn người đổ về triển lãm thành tựu đất nước 80 năm, đường ùn tắc nhiều giờ

Sáng 1/9, khu vực Trung tâm Hội chợ Triển lãm Quốc gia tại xã Đông Anh, Hà Nội trở thành điểm hẹn của hàng trăm nghìn người từ khắp nơi đổ về tham quan triển lãm thành tựu đất nước 80 năm.
Ngay từ sáng sớm, tuyến đường Hoàng Sa đoạn từ cầu Đông Trù đến đường Võ Chí Công, đã rơi vào tình trạng ùn tắc kéo dài.
Dòng phương tiện chen chúc, di chuyển từng mét một, nhiều ô tô buộc phải dừng ngay ven đường vì không thể tiến vào khu trung tâm.
Không ít gia đình chọn cách đi bộ hàng cây số để kịp giờ tham quan.
Lực lượng công an, cảnh sát giao thông và bảo vệ được bố trí tại nhiều nút giao quan trọng để phân luồng, song áp lực giao thông quá lớn khiến việc di chuyển vẫn hết sức khó khăn.
Chị N.T.M. (ở Hà Nội) cho biết, gia đình chị xuất phát từ 7h, mất gần 5 tiếng mới vào được khu vực cổng chính. “Tôi từng tham gia nhiều sự kiện lớn ở Hà Nội nhưng chưa lần nào đông thế này. Tuy hơi mệt nhưng khi bước chân vào triển lãm, chứng kiến những mô hình, thành tựu trưng bày, tôi thấy mọi nỗ lực đều xứng đáng”, chị M. chia sẻ.
Ngoài người dân Hà Nội, trong số khách tham quan có rất nhiều bà con đến từ các tỉnh, thành khác. Chị Ngọc Hương (quê Hải Phòng) kể, gia đình chị đi xe khách từ 5h sáng, khi tới cầu Đông Trù thì xe đứng yên. "Tôi phải xuống đi bộ hơn 2km mới vào được bên trong. Vất vả thật nhưng tôi muốn đưa con trai đi xem để cháu hiểu đất nước mình đã thay đổi, tiến bộ ra sao”, chị Hương nói.
Khu vực bên trong triển lãm chật kín người tham quan.
Các khu trưng bày ngoài trời và trong nhà đều đông nghịt. Từng gian hàng của các bộ, ngành, địa phương hay doanh nghiệp lớn đều thu hút sự chú ý.
Theo Ban tổ chức, cuộc triển lãm được tổ chức trên diện tích hơn 250.000 m², quy tụ đầy đủ 28 bộ, cơ quan trung ương, 34 địa phương và hơn 110 doanh nghiệp, tập đoàn kinh tế.
Hơn 230 gian trưng bày được thiết kế công phu, giới thiệu những thành tựu nổi bật của đất nước từ kinh tế, văn hóa, xã hội đến quốc phòng, khoa học kỹ thuật trong 8 thập kỷ qua.
Đây cũng là triển lãm có quy mô lớn nhất từ trước tới nay.
