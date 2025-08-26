Hà Nội mưa cả đêm, khắp nơi ngập sâu, giao thông tắc cứng

Trận mưa kéo dài cả đêm khiến đường Nguyễn Xiển (Vành đai 3) ngập khoảng nửa mét. Mỗi lượt xe chạy qua, dòng nước trước Tòa án Nhân dân TP Hà Nội lại cuộn sóng, tạt mạnh vào hai bên đường.