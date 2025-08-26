  • Zalo

Hà Nội mưa cả đêm, khắp nơi ngập sâu, giao thông tắc cứng

Tin nóngThứ Ba, 26/08/2025 07:26:00 +07:00Google News
(VTC News) -

Trận mưa lớn do ảnh hưởng của bão số 5 khiến nhiều tuyến phố Hà Nội ngập sâu tới nửa mét, hàng trăm phương tiện không thể di chuyển đành nằm yên một chỗ.

Xe máy "bơi" trên đường Vành đai 3 sau mưa lớn. (Nguồn: FB)

Trận mưa kéo dài cả đêm khiến đường Nguyễn Xiển (Vành đai 3) ngập khoảng nửa mét. Mỗi lượt xe chạy qua, dòng nước trước Tòa án Nhân dân TP Hà Nội lại cuộn sóng, tạt mạnh vào hai bên đường.

Trận mưa kéo dài cả đêm khiến đường Nguyễn Xiển (Vành đai 3) ngập khoảng nửa mét. Mỗi lượt xe chạy qua, dòng nước trước Tòa án Nhân dân TP Hà Nội lại cuộn sóng, tạt mạnh vào hai bên đường.

Nhiều xe chết máy, người dân phải xuống dắt bộ tại đường Vành đai 3.

Nhiều xe chết máy, người dân phải xuống dắt bộ tại đường Vành đai 3.

Khu vực khu đô thị Ciputra, Lotte Tây Hồ ngập cả 2 chiều đường.

Khu vực khu đô thị Ciputra, Lotte Tây Hồ ngập cả 2 chiều đường.

Đường Minh Khai ngập lênh láng, dòng ô tô xếp hàng dài nhích từng chút một.

Đường Minh Khai ngập lênh láng, dòng ô tô xếp hàng dài nhích từng chút một.

Đường bên trong khu đô thị Times City ngập sâu, trong khi mưa vẫn trút không ngớt.

Đường bên trong khu đô thị Times City ngập sâu, trong khi mưa vẫn trút không ngớt.

Sáng sớm 26/8, ngã tư Đào Tấn nước ngập cao quá vỉa hè.

Sáng sớm 26/8, ngã tư Đào Tấn nước ngập cao quá vỉa hè.

Đường Tố Hữu - Lương Thế Vinh, khu vực Trung Văn cũng ngập sâu.

Đường Tố Hữu - Lương Thế Vinh, khu vực Trung Văn cũng ngập sâu.

Nước ngập nửa bánh xe ô tô.

Nước ngập nửa bánh xe ô tô.

Đường Nguyễn Tuân cũng ngập sâu, giao thông tê liệt.

Đường Nguyễn Tuân cũng ngập sâu, giao thông tê liệt.

Hà Nội mưa cả đêm, khắp nơi ngập sâu, giao thông tắc cứng - 10
Mưa lớn khiến tuyến đường Phạm Tu ngập sâu nửa mét. Dòng ô tô, xe máy không thể di chuyển đành nằm yên một chỗ.

Mưa lớn khiến tuyến đường Phạm Tu ngập sâu nửa mét. Dòng ô tô, xe máy không thể di chuyển đành nằm yên một chỗ.

Đọc thêm
Minh Tuệ
Bình luận
vtcnews.vn