Hà Nội mưa xối xả, nhiều nơi miền Bắc ngập quá đầu sau bão số 10

Giải cứu 15 người trên xe khách mắc kẹt giữa dòng lũ dữ Thông tin ban đầu, vào khoảng 8h30 ngày 30/9, tại Km18, Quốc lộ 34, đoạn qua thôn Bắc Bìu (xã Ngọc Đường, tỉnh Tuyên Quang), một xe khách chở 15 người đi theo hướng Bắc Mê – Hà Giang khi đi qua cầu tràn đã bất ngờ bị chết máy, mắc kẹt giữa dòng nước lũ. Tình huống nguy hiểm khiến toàn bộ hành khách hoang mang khi dòng nước chảy xiết bao quanh. Ngay khi sự việc được người dân phát hiện và báo tin, chính quyền xã Ngọc Đường đã nhanh chóng huy động dân quân tự vệ, công an xã phối hợp cùng lực lượng quân sự địa phương có mặt tại hiện trường. Bằng nhiều biện pháp nghiệp vụ, lực lượng chức năng đã tiếp cận và giải cứu toàn bộ 15 người trên xe, đưa đến nơi an toàn. May mắn, vụ việc không gây thiệt hại về người. Trong lúc hành khách được giải thoát, chiếc xe khách vẫn nằm lại giữa dòng lũ. Các đơn vị cứu hộ đang tìm phương án kéo phương tiện ra khỏi khu vực nguy hiểm, đồng thời cắt cử lực lượng chốt chặn, ngăn người hiếu kỳ tới gần để đảm bảo an toàn. Toàn bộ người trên xe khách bị mắc kẹt giữa dòng nước lũ đã được giải cứu kịp thời. Theo ghi nhận, do mưa lớn kéo dài từ đêm trước, nhiều tuyến đường tại Tuyên Quang đã bị ngập cục bộ, nước từ thượng nguồn đổ về mạnh. Chính quyền địa phương đã phát cảnh báo, khuyến cáo người dân tuyệt đối không di chuyển qua các cầu tràn, ngầm tràn hoặc khu vực ngập sâu trong thời điểm mưa lũ để tránh những sự cố đáng tiếc có thể xảy ra. Cùng ngày, mưa lớn kéo dài đã gây ra vụ sạt lở nghiêm trọng tại thôn Mã Lầu A, xã Lũng Cú, tỉnh Tuyên Quang. Khối lượng đất đá từ sườn núi bất ngờ đổ xuống khu dân cư, tạo thành dòng lũ quét cuốn trôi nhiều tài sản và khiến một ngôi nhà bị vùi lấp hoàn toàn. Theo chính quyền xã, ngôi nhà gặp nạn là của gia đình ông Vàng Chá S. Thời điểm xảy ra sạt lở, trong nhà có 4 người gồm vợ chồng ông S. và hai con nhỏ. Cả bốn hiện chưa được tìm thấy. Ba thành viên khác trong gia đình đang làm ăn xa nên thoát nạn.

Mưa lớn khiến nhiều tuyến đường bị chia cắt Video: Mưa lớn ở Lạng Sơn khiến nhiều tuyến đường bị chia cắt. Ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 10 (Bualoi) trong hai ngày 28 và 29/9 gây mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to trên diện rộng tại tỉnh Lạng Sơn. Theo Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Lạng Sơn, lượng mưa đo được cao nhất lên tới 160 mm: xã Tân Văn 160 mm, Nhân Lý 136 mm, Bắc Sơn 132 mm, Bình Gia 123 mm, Xuân Dương 121 mm, Tri Lễ 120 mm, Thiện Thuật 113 mm. Nhiều xã ở Lạng Sơn bi ngập sâu, cô lập. Dự báo ngày 30/9, toàn tỉnh tiếp tục có mưa to đến rất to kèm dông, lượng mưa phổ biến 50 - 150 mm, có nơi trên 200 mm; đặc biệt cảnh báo cường suất mưa trên 100 mm/3 giờ. Mưa lớn kéo dài gây ngập úng cục bộ tại vùng trũng thấp, ven sông suối và sạt lở đất đá nhiều nơi, ảnh hưởng nghiêm trọng đến giao thông và đời sống dân sinh. Cũng theo báo cáo, toàn tỉnh Lạng Sơn có 31 ngôi nhà bị ảnh hưởng. Trong đó, 26 nhà bị ngập nước; 2 nhà bị tốc mái; 1 nhà bị sạt lở đất; 2 hộ dân phải di dời đến nơi an toàn. Trên địa bàn tỉnh có 10 điểm đường giao thông bị sạt lở, ách tắc, sạt lở đất và một số cầu, ngầm và đường bị ngập cục bộ. Ở xã Na Sầm, theo ông Đỗ Minh Tuấn, Bí thư Đảng ủy xã, tính đến sáng 30/9 hàng chục hộ dân sơ tán, nhiều thôn bị cô lập. 5 ngôi nhà bị ngập, trên 20 hộ phải di chuyển tài sản và sơ tán khẩn cấp, 4 nhà bị sạt lở đất đá vào khu vực nhà ở hoặc công trình phụ. Thôn Nà Là, Bản Lếch, Đồng Tiến hiện bị cô lập hoàn toàn. Ông Tuấn cho biết: “Chúng tôi đã huy động lực lượng tại chỗ hỗ trợ bà con di dời tài sản và đảm bảo an toàn tính mạng trong đêm. Hiện tình hình đã tạm ổn”. Mưa lũ cũng gây sạt lở một số tuyến đường huyết mạch. Tại xã Quan Sơn, ông Hoàng Đức Bình, Phó Chủ tịch UBND xã cho biết hàng chục hộ dân ở Suối Mỏ, Thằm Nà, Mè Thình, Làng Hăng… phải di dời khẩn cấp vì nguy cơ sạt lở và ngập lụt; nhiều thôn đang bị cô lập. Tại xã Chi Lăng, nước sông Thương dâng cao cũng gây thiệt hại lớn về nhà ở và hoa màu. Ông Nguyễn Đức Cường, Phó Chủ tịch UBND xã cho hay, đến thời điểm hiện tại 80 gia đình bị ảnh hưởng, trong đó 5 hộ tại thôn Ga Bắc bị ngập, 58 hộ ở các thôn Thống Nhất 2, Hòa Bình 1, Ga Bắc, Đoàn Kết, Quán Bầu - Đồng Ngầu, Chiến Thắng, Làng Ngũa phải di dời tài sản. Nhiều ngầm tràn như Mỏ Chảo, Đồng Mỏ, Làng Vặc bị ngập sâu. Ước tính 80 ha lúa, 40 ha hoa màu, 120 ha cây ăn quả bị chìm trong nước. Chị Hà Thị Thu (xã Thất Khê) nói: "Cả đêm qua mọi người khu nhà mình không ngủ, nước lên rất nhanh, người dân cùng chính quyền hỗ trợ những gia đình ngập di chuyển đồ đạc. Đến sáng nay, nhà mình ngập đến nửa nhà".

Nước ngập quá đầu, cầu treo hư hỏng Từ chiều 29/9, mưa lớn do hoàn lưu bão số 10 Bualoi khiến nhiều xã, phường của tỉnh Lào Cai chìm trong lũ dữ. Lượng mưa phổ biến 70-150mm, có nơi vượt 250mm gây lũ ống, lũ quét và sạt lở đất trên diện rộng. Nhiều hộ dân ở xã Việt Hồng bị cô lập hoàn toàn do nước lũ dâng cao. (Ảnh: Đ.X.) Đáng lo ngại nhất là tại xã Việt Hồng, từ 19-23h, mực nước từ 0,5m đã dâng vọt lên 3m, buộc chính quyền phải khẩn trương triển khai phương án ứng cứu. Thông tin từ Ban Chỉ huy Quân sự xã Việt Hồng, ban đầu, nước chỉ tràn qua đường khoảng 50cm, nhưng khoảng 30 phút sau đã vượt quá 1m, rồi không lâu sau chạm ngưỡng 3m. Cây cầu treo tại Bản Cơm bị hư hỏng nặng, mố cầu bị xói lở và mặt cầu bị sập. Còn tại xã Tú Lệ, mưa lớn kéo dài từ ngày 29/9 đến sáng 30/9 gây thiệt hại nặng nề về tài sản và cơ sở hạ tầng trên địa bàn, ước tính tổng thiệt hại lên tới 32 tỷ đồng. Đáng chú ý, một cây cầu treo tại Bản Cơm đã bị hư hỏng nặng, mố cầu bị xói lở và mặt cầu bị sập.