Hà Nội dự kiến chi 4.665 tỷ đồng làm công viên, sân chơi dọc sông Tô Lịch

(VTC News) -

UBND TP Hà Nội vừa trình HĐND TP xem xét phê duyệt chủ trương đầu tư dự án cải tạo chỉnh trang, tái thiết công viên hai bên sông Tô Lịch.

Theo UBND TP Hà Nội, dự án dự kiến xây dựng hạng mục sân đường gồm sân đường vỉa hè và quảng trường, tường kè chắn bồn cây, đường dạo ven sông, hệ thống bậc cấp - bậc ngồi, ram dốc, bó vỉa, bồn cây, bãi đỗ xe, sân thể thao, sân chơi, đường cho người đi bộ.

Bên cạnh đó sẽ có hạng mục công trình kiến trúc bao gồm công trình dịch vụ, công trình điểm nhấn và công trình phụ trợ.

Dự án cũng xây dựng các hạng mục cây xanh và các trang thiết bị, tiện ích khác.

Địa điểm xây dựng công trình dọc theo sông Tô Lịch, đi qua các phường: Ngọc Hà, Nghĩa Đô, Láng, Giảng Võ, Cầu Giấy, Yên Hòa, Thanh Xuân, Đống Đa, Khương Đình, Định Công, Thanh Liệt, Hoàng Liệt.

Diện tích sử dụng đất khoảng 737,9 m², tổng mức đầu tư sơ bộ khoảng 4.665 tỷ đồng.

Dự án được thực hiện theo hình thức hợp đồng Xây dựng - Chuyển giao (hợp đồng BT) thanh toán bằng quỹ đất. Thời gian thực hiện dự án từ quý III/2025 đến quý III/2027.

Dự kiến, tại kỳ họp thứ 26, HĐND TP Hà Nội sẽ xem xét phê duyệt chủ trương đầu tư một số dự án, trong đó có dự án cải tạo, chỉnh trang, tái thiết công viên hai bên sông Tô Lịch.

Theo UBND TP Hà Nội, dự án cải tạo, chỉnh trang, tái thiết công viên tuyến dọc sông Tô Lịch thực hiện theo chỉ đạo của lãnh đạo cấp cao của Đảng và Nhà nước. Đây là công trình khởi công chào mừng ngày giải phóng Thủ đô 10/10.

Sông Tô Lịch dài khoảng 14km, nhiều năm qua đối diện với tình trạng ô nhiễm nặng nề. Từ đầu năm đến nay, Hà Nội thực hiện nhiều giải pháp nhằm "hồi sinh" sông Tô Lịch, từ bổ cập nước, nạo vét bùn, đến xây đập dâng giữ nước, xây cống gom toàn bộ cống nước thải dọc hai bên sông và tổ chức tổng vệ sinh, chỉnh trang bờ sông….

Đến nay, thành phố hoàn thành việc bổ cập nước cho sông từ Hồ Tây và nhà máy Yên Xá. Dòng nước đã chuyển màu xanh hơn, bớt mùi hôi thối - hình ảnh hiếm thấy trong hàng chục năm qua.