Hà Nội bắt đầu dẫn nước từ Hồ Tây để 'hồi sinh' sông Tô Lịch

(VTC News) -

Trưa 9/9, Ban Quản lý dự án xử lý nước thải Yên Xá (Sở Nông nghiệp và Môi trường Hà Nội) bắt đầu dẫn nước từ Hồ Tây về sông Tô Lịch.

Theo đó, tuyến ống riêng dẫn nước từ Hồ Tây về đầu sông Tô Lịch dài 1,5km để "hồi sinh" dòng sông này.

Công nhân thực hiện dẫn nước từ Hồ Tây về sông Tô Lịch.

Đại diện Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật và nông nghiệp Hà Nội cho biết, tuyến ống riêng dẫn nước gồm 2 đường ống HDPE song song với đường kính D1200.

Tuyến ống riêng đảm bảo việc bổ cập nước từ Hồ Tây về có thể được vận hành thường xuyên theo chu kỳ và đảm bảo nước dẫn từ Hồ Tây về không bị hòa cùng nước thải trong kênh TE3. Đồng thời, đảm bảo nước thải vẫn được dẫn về nhà máy Yên Xá để xử lý trong trường hợp hạ mức nước Hồ Tây.

Đường ống dẫn nước từ Hồ Tây về sông Tô Lịch.

Ngoài việc thông nước dẫn từ Hồ Tây về sông Tô Lịch, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật và nông nghiệp Hà Nội cho biết thêm, trước ngày 20/9, Ban sẽ dẫn nước sau xử lý từ nhà máy xử lý nước thải Yên Xá để tiếp tục bổ cập cho sông Tô Lịch.