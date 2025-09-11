Hà Nội làm công viên dọc hai bờ sông Tô Lịch

(VTC News) -

Dự án công viên tuyến hai bên sông Tô Lịch là một trong 8 dự án trọng điểm được khởi công dịp kỷ niệm 71 năm Ngày giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2025).

Trước đó, vào tháng 3, Văn phòng UBND TP Hà Nội ban hành thông báo về kết luận của ông Dương Đức Tuấn, Phó Chủ tịch UBND thành phố, tại cuộc họp nghe báo cáo về phương án thiết kế cải tạo sông Tô Lịch của một doanh nghiệp tư nhân.

Lãnh đạo Hà Nội yêu cầu nghiên cứu kỹ hơn về bờ kè hai bên sông (khu vực nào mở rộng được, khu vực nào không) để tạo không gian có nhiều cảnh quan vừa cho phép mở rộng mặt nước sông Tô Lịch, đồng thời tạo quỹ đất phát triển công trình dịch vụ công cộng.

Hà Nội sắp làm công viên dọc sông Tô Lịch.

Sở Tài chính Hà Nội được giao nghiên cứu cơ chế triển khai đối với phương án cải tạo sông Tô Lịch (theo hướng áp dụng hình thức BT) để tham mưu, đề xuất, báo cáo UBND thành phố xem xét, chỉ đạo.

Thời gian qua, Hà Nội thực hiện nhiều giải pháp nhằm "hồi sinh" sông Tô Lịch. Thành phố nạo vét bùn ở lòng sông, bổ cập nước từ Hồ Tây vào sông để tạo dòng chảy vào mùa khô.

Bên cạnh đó, đơn vị thi công đã hoàn thành thu gom toàn bộ 245 cửa xả trên sông Tô Lịch, chấm dứt tình trạng nước thải xả trực tiếp xuống con sông này. Thành phố cũng xây đập dâng khu vực hạ nguồn Nhà máy xử lý nước thải Yên Xá, mục đích giữ mực nước sông, tránh cạn kiệt vào mùa đông xuân.

Ngoài các giải pháp trên, Hà Nội xây dựng đường ống riêng để lấy nước từ sông Hồng cho Hồ Tây và sông Tô Lịch. Hôm 9/9, tuyến ống riêng dẫn nước từ Hồ Tây về đầu sông Tô Lịch dài 1,5km cơ bản hoàn thành để "hồi sinh" sông Tô Lịch.