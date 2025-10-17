Hà Nội có 2 tân Phó Bí thư Thành ủy

(VTC News) -

Sáng 17/10, tại Trung tâm Hội nghị quốc gia, Đại hội đại biểu Đảng bộ TP Hà Nội lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2025-2030 bước vào ngày làm việc chính thức thứ hai với sự có mặt của 550 đại biểu đại diện cho gần 50 vạn đảng viên toàn Đảng bộ thành phố.

Chủ tịch UBND TP Hà Nội Trần Sỹ Thanh đã báo cáo Đại hội kết quả Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố khóa XVIII.

Theo kết quả được công bố tại đại hội, bà Bùi Thị Minh Hoài, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội khóa XVII, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố, tiếp tục được tín nhiệm bầu giữ chức Bí thư Thành ủy Hà Nội khóa XVIII.

Tân Phó bí thư Thành ủy Hà Nội Phùng Thị Hồng Hà.

Ban Chấp hành Đảng bộ khóa XVIII cũng đã bầu bốn Phó Bí thư Thành ủy, gồm ông Trần Sỹ Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch UBND TP Hà Nội; ông Nguyễn Văn Phong, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy khóa XVII; bà Phùng Thị Hồng Hà, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND TP Hà Nội và ông Nguyễn Trọng Đông, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội.

Trong số này, bà Phùng Thị Hồng Hà và ông Nguyễn Trọng Đông là hai gương mặt mới được bầu vào cương vị Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội.

Ông Nguyễn Trọng Đông, Phó Chủ tịch UBND thành phố được bầu làm Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội.

Bà Phùng Thị Hồng Hà (SN 1971), quê ở Ứng Hòa, Hà Nội. Bà Hà có trình độ Thạc sĩ Tài chính – Ngân hàng. Bà từng trải qua nhiều vị trí công tác tại Sở Tài chính Hà Nội, sau đó đảm nhiệm chức Bí thư Huyện ủy Thanh Oai (cũ). Trước khi được tín nhiệm bầu làm Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội, bà Hà là Phó Chủ tịch Thường trực HĐND TP Hà Nội.

Ông Nguyễn Trọng Đông (SN 1969), quê ở Đông Anh, Hà Nội. Ông Đông có trình độ Kỹ sư quản lý đất đai và Cử nhân Ngoại ngữ. Ông từng giữ các vị trí Phó Giám đốc, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội, sau đó đảm nhiệm cương vị Phó Chủ tịch UBND thành phố.